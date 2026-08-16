جمهور كلباء: نقطة «النصر» ثمينة.. والدفاع بحاجة إلى مزيد من الانسجام

اتفق مشجعون لفريق كلباء على أن النقطة التي حصدها الفريق أمام النصر تمثل بداية إيجابية للموسم، بعد تعادل الفريقين 2-2، أول من أمس، في الجولة الأولى من دوري المحترفين، مع انتظار عودة اللاعبين الغائبين وتحسن درجة الانسجام بين اللاعبين، خصوصاً في الخط الخلفي، بما يمنح الجهاز الفني خيارات أكبر خلال الجولات المقبلة.

واعتبر المشجعون لـ«الإمارات اليوم» أن الخروج بنقطة من ملعب النصر يعد مكسباً، خصوصاً في ظل الغيابات التي فرضت نفسها على تشكيلة الفريق.

وقال علي المراشدة: «حصدنا نقطة غالية خارج الديار، عطفاً على ظروفنا. وطبعاً تمنيت لو حافظ النمور على نتيجة التقدم بهدفين نظيفين في الشوط الأول، لكن الفريق تأثر بالغيابات، وبالرغم من ذلك نحن سعداء بالنتيجة».

وأضاف: «المهم أن الفريق خرج بنقطة من ملعب النصر، وأظهر شخصية جيدة، ونأمل أن يتحسن الانسجام الدفاعي مع عودة اللاعبين الغائبين في المباريات المقبلة».

من جانبه أكد نادر البلوشي أن فريق كلباء «يبشر بخير كبير»، مؤكداً أن الفريق استحق نقطة التعادل قياساً بالظروف الصعبة التي خاض فيها المباراة، مشيداً بالمستوى الذي ظهر به «النمور».

وقال: «بالرغم من الغيابات، قدم الفريق مباراة جيدة، ومبارك للجمهور على النقطة، خصوصاً أنها تتزامن مع بداية الموسم واللعب من دون عدد من الأساسيين».

وقال المشجع حسن محمد الزعابي إن كلباء قدم مباراة مميزة رغم النقص العددي في خط الدفاع، مشيراً إلى أن الظروف المناخية الصعبة، من حرارة ورطوبة، لم تمنع الفريق من الظهور بصورة جيدة.

وأضاف: «بالرغم من النقص البارز في خط الدفاع، استطاع الفريق أن يقدم واحدة من مبارياته المميزة، ناهيك عن الحرارة العالية والرطوبة. المشكلة الوحيدة التي تحتاج إلى معالجة هي خط الدفاع، الذي ينقصه مزيد من الانسجام والتفاهم بين اللاعبين».

وأوضح أن غياب أربعة مدافعين أساسيين، في مقدمتهم عبدالسلام محمد، أثر في الحلول المتاحة أمام المدرب الإسباني سانشيز.