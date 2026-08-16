الوحدة يراجع قانونية تبديل حارس عجمان علي الحوسني

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي الوحدة يدرس التقدم باحتجاج رسمي إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم، على خلفية واقعة تبديل حارس مرمى عجمان علي الحوسني، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفين، وانتهت بفوز عجمان 3-2.

وقال مصدر في نادي الوحدة لـ«الإمارات اليوم» إن إدارة النادي بدأت مراجعة تفاصيل الواقعة، تمهيداً لتحديد موقفها النهائي من تقديم الاحتجاج، خصوصاً أن النادي يرى أن إجراءات التبديل كانت قد اكتملت قبل التراجع عنها من جانب فريق عجمان.

وشهدت المباراة حالة أثارت جدلاً خلال مجريات اللقاء، بعدما تعرض حارس عجمان علي الحوسني للإصابة، ليقرر الجهاز الفني استبداله بالحارس عبدالله التميمي، حيث قام الحكم الرابع برفع لوحة التبديل، قبل أن يدخل الحارس البديل إلى أرضية الملعب.

وأوضح المصدر: «الواقعة لم تنتهِ عند هذا الحد، إذ طلب حكم المباراة من الحوسني مغادرة الملعب من أقرب نقطة بجوار المرمى، قبل أن يتم التراجع عن التبديل، ويقرر الحكم إشهار البطاقة الصفراء في وجه حارس عجمان».

وأضاف: «نادي الوحدة يستند في مراجعته للحالة إلى ما تم إبلاغ الأندية به خلال الاجتماع الذي عقده اتحاد الكرة قبل انطلاق الموسم، بشأن الإجراءات الخاصة بعمليات التبديل والتوقيت الذي يصبح فيه التغيير نافذاً».

وأشار إلى أن اتحاد الكرة أكد للأندية قبل بداية الدوري أن عملية التبديل تصبح مكتملة بمجرد رفع لوحة التبديل ودخول اللاعب البديل إلى أرض الملعب.

وتابع: «النادي يركز حالياً على الحصول على تفسير رسمي من اتحاد الكرة بشأن الواقعة، ومعرفة مدى صحة الإجراء الذي اتخذه طاقم التحكيم، خصوصاً في ظل دخول الحارس البديل إلى أرضية الملعب بعد رفع لوحة التبديل».

ولفت إلى أن إدارة الوحدة ستدرس جميع التفاصيل الفنية والقانونية للحالة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم الاحتجاج، لافتاً إلى أن النادي يتحرك ضمن المدة القانونية المحددة لتقديم الاعتراضات، والتي تمتد إلى 24 ساعة من نهاية المباراة.

وتأتي الواقعة في بداية موسم تشهد فيه مسابقات كرة القدم تطبيق تعديلات وإجراءات جديدة، ما يفرض على الحكام والأندية واللاعبين مزيداً من الدقة في التعامل مع الحالات المرتبطة بالتبديلات.

ويرى نادي الوحدة أن مثل هذه الوقائع تستدعي وجود تفسير موحد وواضح من الجهات المختصة، بما يضمن تطبيق القانون بصورة متسقة خلال مباريات الموسم، خصوصاً في الحالات التي تتداخل فيها الإجراءات بين الحكم الرابع وحكم الساحة واللاعبين.

كما يترقب النادي توضيحاً بشأن مدى إمكانية تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد في مثل هذه الحالات، وما إذا كانت الواقعة تدخل ضمن الحالات التي يمكن مراجعتها وفقاً للوائح المنظمة لاستخدام التقنية.