«الأبيض» يتأهل لربع نهائي «آسيوية 3X3» للكراسي المتحركة

تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة، على الكراسي المتحركة 3×3، إلى الدور ربع النهائي في بطولة آسيا وأوقيانوسيا، المقامة حالياً في مدينة شنغهاي الصينية، محققاً ثلاثة انتصارات في أربع مباريات.

وافتتح المنتخب مشواره في البطولة بالفوز على نظيره الفلبيني بنتيجة 13-10، ثم على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 19-8، قبل أن يخسر أمام منتخب الصين (1) بنتيجة 12-14 في المباراة الثالثة، ثم فاز على نظيره الماليزي بنتيجة 21-8 في ختام مبارياته بدور المجموعات.

ويستكمل المنتخب مشواره في البطولة، اليوم الأحد، حيث يلتقي منتخب المملكة العربية السعودية، في الدور ربع النهائي، بينما تشهد هذه المرحلة لقاءات بين منتخبات تايلاند مع ماليزيا، والصين (1) مع الكويت، والصين (2) مع الفلبين.

ويمثل المنتخب الوطني في البطولة: منصور النقبي، وجاسم رمضان، ومحمد الحبسي، ومحمد الحامد.