بخماسية.. ريمونتادا شباب الأهلي تحبط مفاجأة خورفكان

حوّل شباب الأهلي تأخره بهدف أمام مضيفه خورفكان إلى فوز كبير بنتيجة 5-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن الجولة الافتتاحية لدوري المحترفين لكرة القدم، بحضور نحو ثلاثة آلاف متفرج.

وفاجأ خورفكان ضيفه بهدف مبكر نسبياً، عندما نجح أيلتون فيليبي في افتتاح التسجيل بالدقيقة 25، ليحافظ أصحاب الأرض على تقدمهم حتى نهاية الشوط الأول.

وتغيرت ملامح المباراة بصورة واضحة في الشوط الثاني، إذ فرض شباب الأهلي إيقاعه واستعاد زمام المبادرة، ليقلب النتيجة ويحول تأخره إلى انتصار عريض.

وأدرك سعيد عزت الله التعادل في الدقيقة 57، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 79، ثم وسع يوري سيزار الفارق بالهدف الثالث في الدقيقة 84.

وواصل «فرسان دبي» ضغطهم، ليضيف سردار أزمون الهدف الرابع في الدقيقة 87، قبل أن يختتم ريكيلم هيرنانديز خماسية شباب الأهلي في الدقيقة 90+2، مؤكداً انتصار فريقه وبدايته القوية للموسم.