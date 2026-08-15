هدف قانوني باليد يقود الوصل للفوز بخماسية أمام يونايتد

حقق الوصل فوزاً كبيراً على يونايتد بنتيجة 5-1، في مباراة شهدت لقطة نادرة جاء منها أحد أهداف «الإمبراطور» بلمسة يد قانونية، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد زعبيل، ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور أكثر من ألفي متفرج.

وافتتح «الإمبراطور» التسجيل مبكراً في الدقيقة 3 عن طريق ريناتو جونيور، قبل أن يدرك يونايتد التعادل بواسطة عادل وجدان في الدقيقة 17، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وضغط الوصل في الشوط الثاني بحثاً عن استعادة التقدم، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 63 عبر لقطة نادرة، عندما أرسل بيدرو ماليرو كرة عرضية ارتطمت باليد اليسرى لمدافع يونايتد ناغور ضو، قبل أن تستقر في الشباك، ليحتسب الحكم الهدف لمصلحة الوصل.

وعزز سيرجيو بيريرا تقدم الوصل بالهدف الثالث في الدقيقة 87، قبل أن يضيف علي صالح الهدف الرابع بعد دقيقتين فقط، وتحديداً في الدقيقة 89، وعاد سيرجيو بيريرا وأضاف هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 6+90 ليحسم «الإمبراطور» المواجهة بخماسية ويضع أول ثلاث نقاط في رصيده مع بداية مشواره في الدوري.