«حصالة» بشعار «غودولفين» بطلة لسباق «دارلي بري دي ليري» الفرنسي

واصلت المهرة «حصالة»، المملوكة لفريق «غودولفين» العالمي، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، تألقها على مضمار «دوفيل» الفرنسي، بانتزاعها، اليوم السبت، لقب سباق «دارلي بري دي ليري» المخصص للمهرات من الفئة الثالثة «جروب 3»، والذي أقيم لمسافة الميل (1600 متر عشبي).

وأضافت «حصالة»، المنحدرة من نسل الفحل «نايت أوف ثاندر»، انتصارها الثاني على التوالي على مضمار «دوفيل»، بعدما توجت في الرابع من الشهر الماضي بلقب «دارلي بري أماندين» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من فئة «القوائم».

ونجح الفارس كريستوف لومير في قيادة «حصالة» إلى تعويض انطلاقتها من البوابة البعيدة، وإبقائها بعيداً عن السياج الداخلي، قبل أن يطلق العنان لقدراتها عند دخول المسار المستقيم، لتنطلق بتسارع قوي نحو الصدارة وتتجاوز منافساتها، قبل أن تجتاز خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقة و42 ثانية و21 جزءاً من الثانية.

وحسمت «حصالة» اللقب بفارق «طول» عن المهرة الإيرلندية «إسنا»، بإشراف المدرب براين ميهان وقيادة الفارس كريستوف سوميون.

وعلق مدرب «غودولفين»، شارلي آبلبي، على الانتصار قائلاً في تصريحات صحفية: «كان أداءً مرضياً للغاية من حصالة، التي خاضت السباق بالطريقة الأصعب اليوم، إذ تقدمت من المراكز الخلفية نحو الصدارة، ومع ذلك حققت الفوز».

بدوره، قال الفارس كريستوف لومير: «إنها قادرة على تحقيق مزيد من التطور، وسيتعين علينا التفكير في سباقات أقوى لها، وربما في الولايات المتحدة».