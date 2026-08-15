الشارقة يبدأ الموسم بانتصار مهم على الظفرة

بدأ الشارقة مشواره في دوري المحترفين بانتصار مهم على مضيفه الظفرة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد، بحضور نحو ألفي متفرج.

ووضع «الملك» أول ثلاث نقاط في رصيده، كما واصل سجله الإيجابي أمام الظفرة، رافعاً سلسلة مبارياته المتتالية من دون خسارة أمامه إلى 12 مباراة، حقق خلالها 11 انتصاراً مقابل تعادل واحد.

وواصل الشارقة بدايته القوية في الجولة الافتتاحية، محققاً الفوز للمباراة الثامنة على التوالي في الجولة الأولى، ليمنح نفسه دفعة مبكرة تعزز طموحاته في الموسم الجديد.

وانتظر «الملك» حتى الدقيقة 39 لافتتاح التسجيل، عن طريق لوان بيريرا، الذي هز شباك الظفرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، أدرك الظفرة التعادل في الدقيقة 59 عن طريق دومينيك ميندي، الذي سجل بتسديدة رائعة أعادت المباراة إلى نقطة البداية.

ولم يستمر التعادل طويلاً، إذ أعاد البرازيلي جوليمار الشارقة إلى المقدمة في الدقيقة 66، قبل أن يحسم زميله أغنير مورا المواجهة بالهدف الثالث في الدقيقة 90+8، مؤكداً انتصار «الملك» وبدايته القوية للموسم.