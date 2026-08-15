26 لاعباً في قائمة منتخب الشباب استعداداً لتصفيات آسيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم للشباب تحت 20 سنة القائمة النهائية التي ضمت 26 لاعباً، استعداداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للشباب، المقررة في تايلاند خلال الفترة من 29 أغسطس الجاري إلى السادس من سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في الصين.

وكان المنتخب قد غادر أخيراً إلى تايلاند لبدء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد للتصفيات، حيث يلعب ضمن المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات العراق وتركمانستان وتايلاند.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: سلطان مهند عبدالعزيز، حمدان الحمادي، وجوشوا بنتلي.

وفي خط الدفاع: سلطان العمري، أحمد إكرامي، بطي خميس، سلطان قاسم، سالم عصام، إبراهيم يوسف عبدالله عيسى، قيس أحمد الصفدي، وحميد راشد.

وفي خط الوسط: يزن الدبعي، محمد ناصر، سالم جمال، محمد علي، وعبدالله مناد.

وفي خط الهجوم: علي عدنان، إلياس ساليا، محمد جمال، مامادو عليو ديالو، مبارك البلوشي، آدم أحمد، سلطان صالح، عبدالله حاتم، وينايك مولر.

وكان المنتخب، الذي يقوده المدرب الهولندي بيتر فان دير فين، قد أقام معسكراً داخلياً في أبوظبي، وتعد المشاركة المرتقبة أول اختبار للمدرب الهولندي، بعدما تم اختياره أخيراً لقيادة «الأبيض الشاب».

ووفقاً لنظام البطولة، تقام التصفيات بنظام التجمع، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى النهائيات، إلى جانب أفضل سبعة منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات المختلفة.