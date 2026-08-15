«وصل فيتوريا» يصطدم بـ «يونايتد بيرلو»

تدشّن أندية شباب الأهلي والوصل والشارقة اليوم مشوارها في الموسم الجديد من دوري المحترفين لكرة القدم، بطموحات كبيرة ورغبة في تجاوز حمى البدايات وتحقيق انطلاقة تعكس استعدادها للموسم وتمنحها دفعة مبكرة في سباق طويل.

ويواجه شباب الأهلي، وصيف النسخة الماضية، منافسه خورفكان، ويلتقي الوصل بضيفه يونايتد، الوافد الجديد إلى المسابقة والذي يقوده الأسطورة الإيطالي أندريا بيرلو، فيما يحلّ الشارقة ضيفاً على الظفرة. ويسدل الستار مساء الغد على الجولة بلقاء حتا، العائد إلى دوري المحترفين، أمام ضيفه الجزيرة، فيما يبدأ العين رحلة الدفاع عن لقبه في مواجهة بني ياس.

الظفرة - الشارقة

تتجه الأنظار في الساعة 6:10 مساءً إلى استاد حمدان بن زايد، حيث يبحث الظفرة أمام ضيفه الشارقة عن بداية تمنحه الثقة بعد موسم شاق، احتاج خلاله إلى الانتظار حتى الجولات الأخيرة لضمان البقاء.

وسيكون الظفرة أمام فرصة لإعادة ترتيب هذه الحسابات، خصوصاً أن الفريق يدخل الموسم برغبة في الابتعاد مبكراً عن الضغوط التي عاشها الموسم الماضي، وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط في الأسابيع الأولى.

وفي الجهة المقابلة، يتطلع الشارقة إلى بداية تتناسب مع طموحاته، بعدما دعم صفوفه بعدد من اللاعبين، وفي مقدمتهم المهاجم التوغولي لابا كودجو، القادم من العين.

ويمثل كودجو أحد أبرز مفاتيح المباراة، إذ أسهم بـ12 هدفاً أمام الظفرة خلال مواجهاته السابقة معه، سجل منها 10 أهداف وصنع هدفين، ليعود في الجولة الأولى لمواجهة فريق يعرف جيداً قدراته الهجومية.

ويملك الشارقة أفضلية واضحة في المواجهات الأخيرة، بعدما فاز في آخر ست مباريات أمام الظفرة، وسجل ثمانية أهداف من دون أن تستقبل شباكه أي هدف، وهي أرقام تمنح «الملك» أفضلية واضحة قبل المباراة.

الوصل - يونايتد

سيكون يونايتد على موعد مع ظهوره الأول في دوري المحترفين عندما يلتقي الوصل في الساعة 8:45 مساءً على استاد زعبيل، ليصبح الفريق رقم 23 الذي يشارك في المسابقة منذ تطبيق نظام الاحتراف.

وتتجه الأنظار أيضاً إلى الإيطالي أندريا بيرلو، الذي يقود يونايتد في أول ظهور له بالدوري، بعدما نجح الفريق في لفت الأنظار الموسم الماضي خلال كأس رئيس الدولة، بإقصائه الشارقة والوحدة.

وتمنح تلك النتائج الوافد الجديد قدراً من الثقة قبل دخوله المسابقة، لكن الدوري سيقدم له اختباراً مختلفاً يتطلب الاستمرارية عبر جولات طويلة، وهو ما يجعل مواجهة الوصل محطة مهمة لمعرفة مدى قدرة الفريق على الانتقال من نجاحات الكأس إلى المنافسة الأسبوعية.

في المقابل، يدخل الوصل بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا المباراة بحثاً عن بداية تمنحه دفعة في سباق الموسم، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، فيما سيكون التركيز على استثمار الفرص والتعامل مع حماس الضيف من أبرز مفاتيح المباراة.

خورفكان - شباب الأهلي

يترقب خورفكان مواجهة صعبة أمام ضيفه شباب الأهلي في الساعة 8:45 مساءً على استاد صقر بن محمد القاسمي، في مباراة تميل أرقامها التاريخية لمصلحة «فرسان دبي».

وفاز شباب الأهلي في 11 من أصل 14 مواجهة جمعته بخورفكان، مقابل ثلاثة تعادلات، كما يملك سجلاً جيداً في الجولة الافتتاحية، بعدما حقق الفوز في 12 مباراة وخسر خمساً.

وسيكون شباب الأهلي أمام فرصة لتعزيز هذا السجل مع بداية موسم يطمح خلاله إلى المنافسة على المراكز الأولى، بينما تُمثل المباراة اختباراً مبكراً لمدى جاهزية الفريق وقدرته على ترجمة تحضيراته الصيفية إلى نتائج.

من جهته، يأمل خورفكان في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد المرشحين للمنافسة، خصوصاً أن البداية الجيدة قد تمنح الفريق دفعة مهمة في الجولات التالية.

وتحمل المباراة أيضاً فرصة أمام خورفكان لتغيير سجل المواجهات المباشرة، بعدما ظل شباب الأهلي الطرف الأكثر تفوقاً خلال السنوات الماضية، فيما سيحاول «الفرسان» تأكيد أفضلية الأرقام وتحقيق بداية تتناسب مع طموحاته في الموسم الجديد.