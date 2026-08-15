بيمنتا: الأخطاء سبب هزيمة الوحدة من عجمان.. وعلى اللاعبين تحمّل المسؤولية

أكد مدافع الوحدة، الدولي لوكاس بيمنتا، أن الأخطاء التي ارتكبها لاعبو «العنابي» تسببت في خسارة فريقه أمام عجمان بنتيجة 2-3، أمس، في الجولة الافتتاحية لدوري المحترفين لكرة القدم، مشدداً على ضرورة تحمّل اللاعبين مسؤولياتهم، والعمل على الظهور بصورة أفضل في المباريات المقبلة.

وتلقى «العنابي» صدمة مبكرة بخسارته على استاد آل نهيان أمام «البركان»، بحضور نحو 1000 متفرج، ليبدأ مشواره في المنافسة بنتيجة تضع الفريق أمام ضرورة مراجعة الأخطاء سريعاً وتصحيحها قبل الجولة المقبلة.

وقال بيمنتا في تصريحات صحافية عقب المباراة: «من الصعب الحديث الآن، وليس هناك عذر. علينا كلاعبين أن نظهر بصورة أفضل مما ظهرنا عليه، وعلينا أيضاً أن نتحلى بالمسؤولية. المباراة كانت 11 لاعباً في مواجهة 11 لاعباً، كما أننا خضنا المباراة على أرضنا وأمام جماهيرنا».

وأضاف: «ليس هناك الكثير من الحديث لأقوله، لقد استقبلنا هدفين لم يكن علينا استقبالهما، لأنهما جاءا من أخطاء، ويجب علينا أن نتحسن».

وسجل هدفي الوحدة محمد قرباني في الدقيقة 77، وإبراهيم ديارا في الدقيقة (90+4)، بينما أحرز لعجمان لورينسي ناسيمينتو في الدقيقة الخامسة، وفيكتور هنريكي هدفين في الدقيقتين 51 و83.