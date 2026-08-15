عصام فايز: توجيهات ميلوش جنّبت النصر الخسارة أمام كلباء

أعرب لاعب فريق النصر، الدولي عصام فايز، عن حزنه على التعادل الذي استهل به الفريق مشواره في الموسم الجديد لدوري المحترفين لكرة القدم أمام ضيفه كلباء بنتيجة 2-2، أمس، على استاد آل مكتوم، بحضور نحو 2000 متفرج.

وقال فايز في تصريحات صحافية عقب نهاية اللقاء: «لم نكن نسعى للخروج بالتعادل، وإنما الفوز، لقد حدثت أخطاء في الشوط الأول بسبب قلة التركيز، وقد استقبلنا هدفين، لكننا في الشوط الثاني استطعنا أن نقلص الفارق، وعدنا من التأخر بهدفين إلى التعادل».

وأثنى عصام فايز على توجيهات مدرب الفريق، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، معتبراً أنها أسهمت في عودة النصر إلى المباراة وتجنب الخسارة. وقال: «المدرب ميلوش يقدم النصائح، ولديه شخصية قوية، وطالبنا بين الشوطين بأهمية الالتزام والعودة بالنتيجة. وكما ذكرت، لقد كنا نهدف إلى الانتصار، ولكن الحظ لم يحالفنا».

وكان النصر قد وجد نفسه متأخراً بهدفين أمام ضيفه كلباء، بعدما افتتح لاعبه نيمانجا جوفيك التسجيل في الدقيقة السابعة، قبل أن يعزز سامان قدوس تقدم الضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة 20، لينهي كلباء الشوط الأول متقدماً بهدفين.

وأظهر النصر ردة فعل قوية مع بداية الشوط الثاني، وترجم ضغطه إلى هدف أول في الدقيقة 64 عن طريق عبدالله توري، قبل أن ينجح في إدراك التعادل في الدقيقة 77، بعدما حصل على ركلة جزاء ترجمها كريس بيديا إلى هدف.