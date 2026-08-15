سيسيه لجمهور «الصقور»: أعدكم بفريق مقاتل يُحلّق بقوة نحو «المحترفين»

وصف قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات، الغيني إبراهيم سيسيه (32 عاماً)، تحضيرات «الصقور» للموسم الجديد بأنها «جادة ومبشرة»، مؤكداً أن الفريق يعمل بقوة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية والتكتيكية والذهنية، قبل انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى في 21 الشهر الجاري، ووعد جمهور النادي بفريق مقاتل وطموح وملتزم في كل مباراة.

وقال سيسيه لـ«الإمارات اليوم»: «الجميع يعمل بقوة لتسجيل بداية نموذجية تدفعنا إلى الأمام، وفي ظل جودة الفريق والجهاز الفني الموجود معنا هذا الموسم، فإن طموحنا واضح، وهو تحقيق الصعود، ونعمل جميعاً من أجل الوصول إلى هذا الهدف».

وأوضح أن المعسكر التدريبي الذي أقامه الفريق في تركيا شكّل محطة مهمة في مرحلة الإعداد، وقال: «كان المعسكر إيجابياً ومهماً للغاية، وأتاح لنا العمل في ظروف جيدة ورفع مستوى جاهزيتنا بصورة تدريجية، من خلال التدريبات المكثفة وخوض عدد من المباريات الودية التي ساعدتنا بشكل خاص على زيادة الانسجام بين اللاعبين وتحسين التحركات الجماعية».

وأشار إلى أن الفريق حقق الفوز في جميع مبارياته الودية، مؤكداً أن الأداء تطور من مباراة إلى أخرى، موضحاً: «فزنا في جميع مبارياتنا الودية، وظهرنا بانضباط كبير، ومع كل مباراة كنا نشعر بأن مستوانا يتحسن حتى وصلنا إلى أفضل جاهزية ممكنة».

وعن بداية الموسم المبكرة، اعتبر سيسيه أن فترة الإعداد كانت قصيرة ولم تمنح الفريق الوقت الكافي للتحضير بالشكل المثالي، وقال: «التحضيرات كانت قصيرة بسبب انطلاق الدوري في وقت مبكر هذا الموسم، ولم يكن لدينا الوقت الكافي للاستعداد بالصورة التي كنا نتمناها».

وحذر قائد «الصقور» من تأثير الأجواء المناخية في بداية الموسم، خصوصاً ارتفاع معدلات الرطوبة، وقال: «درجات الحرارة، وبشكل خاص الرطوبة، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على اللاعبين، خصوصاً في بداية الموسم، وعلينا التعامل مع هذه الظروف بالشكل المناسب».

وأكد سيسيه أن الأجواء داخل الفريق تسير بصورة جيدة، مشيداً بالتعاون بين اللاعبين والجهاز الفني، وقال: «الأمور تسير بشكل جيد جداً مع المدرب الأردني جمال محمود وجميع أفراد المجموعة، والجميع يستمع ويتعاون لأن لدينا هدفاً واضحاً، وهو الصعود».

ووعد جماهير نادي الإمارات بفريق يتمتع بالروح القتالية والطموح والالتزام في جميع المباريات، وقال: «أعد جماهيرنا بفريق مقاتل وطموح وملتزم في كل مباراة. سنعمل بجد داخل الملعب، ونقاتل حتى صافرة النهاية، ونبذل كل ما لدينا من أجل أن نجعل جماهيرنا فخورة بنا».

وأضاف موجهاً رسالة إلى الجماهير: «دعمكم هو قوتنا، ونحن نعتمد عليكم للوقوف خلف الفريق طول الموسم. معاً، يمكننا أن نجعل هذا الموسم مغامرة رائعة لنادي الإمارات».

يُذكر أن سيسيه ينحدر من غينيا، وخاض مراحل سنية في بلجيكا وإنجلترا وروسيا، كما مثّل منتخب غينيا، وسبق له اللعب مع دبا الحصن في دوري المحترفين، قبل أن ينتقل إلى العروبة في الموسم الماضي، ومنه إلى صفوف نادي الإمارات.

إبراهيم سيسيه:

. فزنا بجميع مبارياتنا الودية في معسكر تركيا.. وظهرنا بانضباط كبير.

. لم يكن لدينا الوقت الكافي للاستعداد بالصورة التي كنا نتمناها.