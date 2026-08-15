بشعار «غودولفين».. «سيمبول أوف أونر» يطلب لقب «هانغرفورد ستيكس» البريطاني

ينشد الجواد «سيمبول أوف أونر»، المملوك لفريق «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب سباق «هانغرفورد ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الثانية «جروب 2»، لمسافة 1400 متر عشبي، المقرر اليوم على مضمار «نيوبري» البريطاني العريق.

ويسعى «سيمبول أوف أونر» إلى مواصلة التألق على مضمار «نيوبري»، بعدما أظهر الشهر الماضي تسارعاً لافتاً أهّله لتحطيم الرقم القياسي لمسافة 1200 متر عشبي، بفوزه في سباق «هاكوود ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب 3»، مضيفاً بذلك الفوز إلى انتصار آخر حققه صيف العام الماضي على المضمار ذاته «نيوبري»، بفوزه في سباق «كارنارفون ستيكس» المخصص لخيول فئة «القوائم».

ويتطلع الجواد البالغ من العمر أربع سنوات إلى لقبه السابع في مسيرته، والثاني له على صعيد سباقات «جروب 1»، بعد تتويجه العام الماضي بلقب سباق «ساندي لين ستيكس» الذي جرى على مضمار «هايدوك بارك» البريطاني.

ويواجه «سيمبول أوف أونر» في «هانغرفورد ستيكس» ثمانية من خيرة جياد المسافة المتوسطة، يبرز منها الجواد الإماراتي «نيفير سو برايف»، المملوك لسعيد سهيل وإشراف المدرب الخبير أندرو بالدينغ، وتحفل مسيرته بإنجاز على صعيد سباقات الفئة الأولى «جروب 1»، الأعلى تصنيفاً عالمياً، بتتويجه صيف العام الماضي بلقب سباق «سيتي أوف يورك ستيكس» لمسافة 1400 متر، الذي جرى ضمن أشواط الحفل الختامي لمهرجان «إيبور» الإنجليزي العريق.

كما تعول الآمال الإماراتية للمنافسة على اللقب على الجواد «إكستريملي زين»، بشعار الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، وإشراف المدرب وليام هاغاس، والطامح إلى تحقيق الانتصار الرابع في مسيرته المقتصرة على خمس مشاركات.

وعلّق مدرب فريق «غودولفين»، شارلي آبلبي، على استعدادات «سيمبول أوف أونر» الأخيرة، قائلاً في تصريحات صحافية: «كان من الجيد أن نرى (سيمبول أوف أونر) يعود إلى الانتصارات في (هاكوود ستيكس)، وهو يستمتع بالسباق على مضمار (نيوبري)، وأعتقد أنه قادر على تحمل مسافة 1400 متر، ويبقى السؤال حول مدى قدرته على تقديم الفاعلية ذاتها على هذه المسافة وأمام هذه المجموعة القوية من المنافسين».