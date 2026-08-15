دراج فريق الإمارات بيريكاس بطل المرحلة السابعة لطواف البرتغال

حقق لاعب فريق «الإمارات إكس آر جي» للدراجات الهوائية، الإسباني أدريا بيريكاس، أول من أمس، أول انتصار احترافي في مسيرته، بعدما تُوج بلقب المرحلة السابعة من طواف البرتغال، في إنجاز لافت خلال موسمه الأول مع الفريق.

وتفوق بيريكاس، البالغ من العمر 20 عاماً، في سباق السرعة الثلاثي على خط النهاية، ليحصد المركز الأول بزمن 3:48:32 ساعات، متقدماً على أرتيم نيتش وأليكسيس غيران من فريق أنيكولور - كامبيكارن، اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وأصبح بيريكاس اللاعب رقم 17 الذي يحقق انتصاراً لفريق الإمارات إكس آر جي خلال موسم 2026، كما رفع الفريق رصيده إلى 63 انتصاراً هذا الموسم.