الدوري ينطلق بـ"سيناريو مثير".. كلباء يتقدم بهدفين والنصر يتعادل

استهل النصر مشواره في النسخة الجديدة من دوري المحترفين لكرة القدم بتعادل مثير أمام ضيفه كلباء 2-2، بعدما أظهر «العميد» شخصية قوية في الشوط الثاني، ونجح في العودة من التأخر بهدفين إلى نقطة ثمينة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد آل مكتوم، وسط حضور نحو ألفي متفرج.

وحمل التعادل قيمة إضافية للنصر، الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم أمام «النمور» للمباراة الثامنة على التوالي، محققاً خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات، كما واصل سلسلة عدم الخسارة على أرضه في الدوري للمباراة السابعة توالياً، والمستمرة منذ الموسم الماضي، بواقع انتصارين وخمسة تعادلات.

ومنحت النتيجة جماهير أصحاب الأرض مؤشراً إيجابياً رغم البداية الصعبة، بعدما نجح الفريق في التعامل مع تأخره بهدفين والعودة إلى المباراة، في انتظار أن تمنحه هذه الروح دفعة أكبر مع تقدم الجولات ودخول المنافسة مراحلها الأكثر صعوبة.

وبدأ كلباء المباراة بصورة مثالية، عندما افتتح نيمانجا جوفيك التسجيل في الدقيقة السابعة، ليصبح أول لاعب يهز الشباك في موسم 2026-2027، قبل أن يعزز سامان قدوس تقدم الضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة 20، لينهي كلباء الشوط الأول متقدماً بهدفين.

وأظهر النصر ردة فعل قوية مع بداية الشوط الثاني، ورفع من إيقاعه الهجومي، ليترجم ضغطه إلى هدف أول في الدقيقة 64 عن طريق عبدالله توري، الذي وضع الكرة برأسه في الشباك، مانحاً فريقه دفعة جديدة نحو العودة.

وواصل «العميد» محاولاته حتى نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 77، بعدما حصل على ركلة جزاء ترجمها كريس بيديا إلى هدف، لتعود المباراة إلى نقطة البداية، ويخرج الفريقان بنقطة من افتتاح مشوارهما في الدوري.