الوصل يعرض 4 ملايين يورو لضم حارس لاس بالماس الإسباني

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن نادي الوصل كثف مفاوضاته مع لاس بالماس الإسباني للتعاقد مع الحارس الكرواتي دينكو هوركاش، في صفقة لم تُحسم بعد، وسط تمسك كل طرف بشروطه المالية، ورغبة قوية من اللاعب في الانتقال إلى دبي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت صحيفة «أس» إن الوصل تقدم بعرض تبلغ قيمته 4 ملايين يورو، على أن يتم سداد المبلغ على مدار أربع سنوات، موضحة: «لاس بالماس طلب الحصول على 5 ملايين يورو دفعة واحدة، إلى جانب الاحتفاظ بنسبة 50% من قيمة أي انتقال مستقبلي للحارس».

وأضافت: «يأتي الخلاف حول القيمة وطريقة السداد في وقت يضغط فيه هوركاش من أجل الرحيل عن النادي الإسباني، مع رغبة واضحة في خوض تجربة جديدة في دبي. ولا يزال الوصل، وفق المعطيات المتاحة، النادي الوحيد الذي تقدم بعرض رسمي للتعاقد معه حتى الآن، بينما تستمر الاتصالات بين الأطراف الثلاثة بحثاً عن صيغة مناسبة لإتمام الصفقة».