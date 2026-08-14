زلاتكو: حبي للإمارات وراء قبولي تدريب «الأبيض»

أكد مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، الكرواتي زلاتكو داليتش، أنه لم يأتِ إلى الإمارات لتدريب المنتخب من أجل المال، وإنما لحبه للإمارات، وشغفه ببناء منتخب قوي من خلال مشروع يمتد أربع سنوات، إلى جانب كامل طاقمه التدريبي المساعد، وفقاً للعقد الجديد الذي وقّعه مع اتحاد كرة القدم لتولي المهمة خلفاً للمدرب السابق، الروماني أولاريو كوزمين.

وأشار زلاتكو إلى أن لديه أهدافاً عدة يسعى إلى تحقيقها من خلال قبوله مهمة تدريب «الأبيض»، أبرزها التأهل إلى كأس العالم 2030، إلى جانب المنافسة على جميع البطولات، سواء كأس الخليج 27 أو كأس آسيا 2027 ومختلف البطولات الأخرى، إضافة إلى بناء منتخب قوي قادر على المنافسة على جميع البطولات، فضلاً عن تطوير مهارات اللاعبين.

جاهز للتحدي

وأكد أنه متفائل وجاهز لهذا التحدي من أجل تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها، بحثاً عن تحقيق أفضل النتائج، مشدداً على ثقته بالنجاح في مهمته مع المنتخب الإماراتي، نظراً لمعرفته الكبيرة بالكرة الإماراتية والمواهب الكبيرة التي تزخر بها.

وقال: «سعيد بالعودة إلى الإمارات مجدداً بعد مرور 10 سنوات، منذ رحيلي عن تدريب العين، وقد كانت سنوات ممتعة ورائعة ومملوءة بالإنجازات، وآمل أن يتكرر هذا الأمر مرة أخرى مع منتخب الإمارات».

وتقدم زلاتكو بالشكر إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، على الثقة التي منحه إياها بتوليه تدريب المنتخب.

وأضاف زلاتكو، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده اتحاد الكرة، أمس، بمقر الاتحاد في دبي لتقديم المدرب الجديد إلى وسائل الإعلام: «أعرف الكرة الإماراتية جيداً من خلال الفترة السابقة التي قضيتها مدرباً لفريق العين، خلال الفترة من 2014 إلى 2017، وبالنسبة لي فإنني أتابع مباريات الدوري المحلي، ما يسهل من أداء مهمتي على النحو المطلوب».

وأشار إلى أن المنتخب سيدخل معسكراً داخلياً، بدءاً من 13 أو 14 سبتمبر المقبل ولمدة أسبوع، قبل المغادرة إلى السعودية لخوض بطولة كأس الخليج، مشيراً إلى أنه وطاقمه الفني المساعد سيقومان بمتابعة مباريات الدوري المحلي التي ستنطلق اليوم، وذلك لاختيار العناصر المناسبة والأكثر جاهزية للتحدي المرتقب في كأس الخليج، لافتاً إلى أنه سيستفيد من انطلاقة الدوري اعتباراً من اليوم (الجمعة) في تجهيز المنتخب.

المهمة ليست سهلة

ووصف زلاتكو مهمته مع المنتخب الإماراتي بأنها لن تكون سهلة، لكنه قبل هذا التحدي من أجل النجاح في هذا المشروع، الذي وصفه بأنه يناسب تطلعاته، وأنه جاء من أجله لتدريب المنتخب.

وكشف أنه فضّل العرض الإماراتي على عروض أخرى تلقاها، نظراً إلى كون العرض الإماراتي يناسب المشروع الذي يعمل من أجله، لافتاً إلى أن المفاوضات بينه وبين اتحاد الكرة بدأت منذ فترة، وتكللت بالنجاح بعد نهاية مشواره مع منتخب كرواتيا في كأس العالم 2026.

خبرة كوزمين

وأكد مدرب المنتخب الجديد، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عما يجعله متفائلاً بالنجاح في مهمته مع المنتخب، أنه دائماً متفائل رغم التحديات التي يمكن أن تواجهه، وأن هذا التفاؤل جاء لكونه يقبل دائماً التحدي، كما أن منتخب الإمارات يملك الكثير من المواهب، وهذه نقطة قوة بالنسبة له.

ولفت إلى أنه يتوقع من اللاعبين أيضاً أن يكونوا متفائلين خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن العمل بروح إيجابية سيكون عاملاً مهماً في تحقيق الأهداف الموضوعة.

وكشف زلاتكو أنه سيستفيد من خبرة مدرب المنتخب السابق، الروماني أولاريو كوزمين، نظراً لمعرفته الكبيرة بالمنتخب واللاعبين خلال فترة توليه تدريبه في الفترة الماضية.

أهداف زلاتكو مع منتخب الإمارات

1- التأهل إلى كأس العالم 2030.

2- المنافسة على جميع البطولات، وفي مقدمتها كأس الخليج وكأس آسيا.

3- بناء منتخب قوي قادر على المنافسة في جميع المسابقات.

4- تطوير مهارات اللاعبين للوصول إلى أفضل النتائج مع المنتخب.