خريبين يطارد نادي الـ 100.. هدف واحد يضعه بين كبار هدافي الدوري

تبدو الفرصة مواتية أمام مهاجم الوحدة، السوري عمر خريبين لكتابة فصل جديد في مسيرته بدوري المحترفين، عندما يواجه «العنابي» فريق عجمان، مساء اليوم، في الجولة الأولى، إذ يحتاج إلى هدف واحد فقط للدخول إلى نادي الـ100، والانضمام إلى قائمة خاصة تضم كبار الهدافين في تاريخ المسابقة، منذ تطبيق الاحتراف في موسم 2008-2009.

ويملك خريبين في رصيده 99 هدفاً سجلها خلال 155 مباراة بقميص أندية الظفرة وشباب الأهلي والوحدة، في مسيرة بدأها في دوري المحترفين في ديسمبر 2015، عندما انتقل إلى صفوف «فارس الظفرة»، قبل أن يواصل رحلته بين أندية القمة، ويصبح واحداً من أبرز المهاجمين الذين تركوا بصمة واضحة في المسابقة.

ويفصل هدف واحد فقط خريبين عن إنجاز طال انتظاره، إذ سيصبح في حال التسجيل أمام عجمان ثامن لاعب يتجاوز حاجز الـ100 هدف في دوري المحترفين، في قائمة ارتبطت بأسماء صنعت تاريخ المسابقة، وتركت حضوراً لافتاً في الكرة الإماراتية.

ويحمل وصول خريبين إلى هذه المحطة قيمة خاصة، بالنظر إلى استمراريته التهديفية منذ ظهوره الأول في المسابقة، إذ ظل الدولي السوري حاضراً في قائمة الهدافين على مدار ثمانية مواسم، توج بجائزة هداف الدوري في موسم 2023-2024، عندما سجل 18 هدفاً بقميص الوحدة، ومع وصوله إلى 99 هدفاً، أصبح خريبين على بعد خطوة واحدة من الانضمام إلى قائمة استثنائية، تضم سبعة لاعبين فقط نجحوا حتى الآن في تخطي حاجز الـ100 هدف منذ انطلاق عصر الاحتراف.

ويتربع الأسطورة علي مبخوت على عرش هدافي المسابقة برصيد 228 هدفاً، يليه سيباستيان تيغالي بـ184 هدفاً، ثم فابيو ليما بالرصيد نفسه، فيما يحتل مهاجم الشارقة حالياً والعين سابقاً، التوغولي لابا كودجو، المركز الرابع برصيد 142 هدفاً.

ويأتي السنغالي ماكيتي ديوب في المركز الخامس بـ108 أهداف، يليه مهاجم الوحدة الحالي كايو كانيدو بـ104 أهداف، ثم الأسطورة الغانية أسامواه جيان الذي سجل 101 هدف.