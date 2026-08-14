%10 تراجعاً في القيمة السوقية لأندية «دوري المحترفين» 

ينطلق اليوم دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2026-2027، بتراجع في إجمالي القيمة السوقية للأندية بلغ نحو 10% مقارنة بالموسم الماضي، بعدما بلغت القيمة السوقية الحالية للأندية الـ14 نحو 326 مليون يورو (1.38 مليار درهم)، وفقاً للتحديثات الأخيرة لموقع «ترانسفير ماركت»، مقابل 361.57 مليون يورو (1.54 مليار درهم) في الموسم الماضي.

وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً لدى تسعة أندية، مقابل ارتفاعها لدى ثلاثة أندية في مقدمتها شباب الأهلي والعين، إضافة إلى يونايتد وحتا، الوافدان الجديدان في قائمة أندية المحترفين، بعد صعودهما إلى دوري الأضواء.

ويعود التراجع في إجمالي القيمة السوقية إلى إعادة بعض الأندية تصحيح قوائمها، من خلال الاستغناء عن لاعبين أصحاب قِيَم سوقية مرتفعة، إلى جانب عدم اكتمال تعاقدات بعض الأندية، فضلاً عن التعديلات التي يجريها «ترانسفير ماركت» على القيمة التقديرية للاعبين وفقاً لعوامل عدة، أبرزها السن ومستويات الأداء الهجومي والدفاعي.

ونجح شباب الأهلي في اعتلاء صدارة التصنيف الجديد، بعدما بلغت قيمته السوقية 48.95 مليون يورو (207.05 ملايين درهم)، بزيادة قدرها 24.3 مليون درهم، مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغت فيه قيمته السوقية 42.8 مليون يورو (182.75 مليون درهم تقريباً).

وتراجع الجزيرة إلى المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 44.83 مليون يورو (189.63 مليون درهم)، مقابل تصدره قائمة الموسم الماضي بقيمة بلغت 48.75 مليون يورو (208.16 ملايين درهم)، بانخفاض قدره 18.53 مليون درهم.

وحافظ الوصل على المركز الثالث، بعدما بلغت قيمته السوقية 43.85 مليون يورو (185.48 مليون درهم)، بزيادة قدرها 3.02 ملايين درهم، مقارنة بالموسم الماضي الذي سجل فيه قيمة بلغت 42.73 مليون يورو (182.45 مليون درهم).

وتقدم العين مركزين ليحتل المرتبة الرابعة، بعدما بلغت قيمته السوقية 35.23 مليون يورو (149.02 مليون درهم)، بزيادة قدرها 2.86 مليون درهم، مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغت فيه 34.23 مليون يورو (146.16 مليون درهم).

وحافظ الشارقة على المركز الخامس رغم تراجع قيمته السوقية إلى 30.83 مليون يورو (130.41 مليون درهم)، مقارنة بـ35.26 مليون يورو (150.64 مليون درهم) في الموسم الماضي، بانخفاض بلغ 20.23 مليون درهم.

وتقدم النصر إلى المركز السادس، رغم التراجع الطفيف في قيمته السوقية التي بلغت 29.95 مليون يورو (126.68 مليون درهم)، مقابل 30.63 مليون يورو (130.79 مليون درهم) في الموسم الماضي.

وسجل الوحدة أكبر تراجع في القيمة السوقية، بعدما تراجع ثلاثة مراكز، ليحتل المركز السابع بقيمة سوقية بلغت 26.73 مليون يورو (113.06 مليون درهم)، مقابل 36.10 مليون يورو (154.27 مليون درهم) في الموسم الماضي، بانخفاض قدره 41.2 مليون درهم.

وسار كلباء على النهج ذاته، بتراجع قيمته السوقية 7.23 ملايين درهم، بعدما بلغت حالياً 15.50 مليون يورو (65.56 مليون درهم)، مقابل 17.05 مليون يورو (72.8 مليون درهم) في الموسم الماضي.

وتراجعت القيمة السوقية لعجمان بنحو 9.11 ملايين درهم، لتبلغ حالياً 12.14 مليون يورو (51.35 مليون درهم)، وضعته في المركز التاسع، مقابل 14.16 مليون يورو (60.46 مليون درهم) في الموسم الماضي.

وسجل خورفكان تراجعاً في القيمة السوقية بلغ 14.82 مليون درهم، بعدما بلغت قيمته الحالية 10.88 ملايين يورو (46.02 مليون درهم)، مقابل 14.82 مليون يورو (60.84 مليون درهم) في الموسم الماضي، بينما سجل بني ياس ثاني أكبر تراجع في القيمة السوقية، بانخفاض بلغ 29.26 مليون درهم، بعدما بلغت قيمته الحالية 8.94 ملايين يورو (37.81 مليون درهم)، مقابل 15.71 مليون يورو (67.08 مليون درهم) في الموسم الماضي.

من جانبه، تراجعت القيمة السوقية لفريق الظفرة بنحو 6.33 ملايين درهم، لتبلغ حالياً 6.63 ملايين يورو (28.89 مليون درهم)، مقارنة بـ8.25 ملايين يورو (35.22 مليون درهم) في الموسم الماضي.

وفرض يونايتد نفسه في المركز الـ13 خلال حضوره التاريخي الأول في دوري المحترفين، بقيمة سوقية بلغت 6.18 ملايين يورو (26.14 مليون درهم)، بفارق طفيف عن حتا الذي حل في المركز الـ14 بقيمة سوقية بلغت 5.95 ملايين يورو (25.16 مليون درهم).