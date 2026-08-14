مِن حمْل الإسمنت طفلاً إلى هز الشباك.. إيلو يطرق باب المجد مع العين

استعاد مهاجم العين الجديد، الكاميروني بابا إيلو، جانباً مؤثراً من طفولته، حين نشر عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام» صورة قديمة ظهر فيها وهو يعمل في مجال البناء، حاملاً كيساً كبيراً من الإسمنت فوق رأسه إلى جانب عدد من أقرانه، في مشهد يعكس المسافة الطويلة التي قطعها قبل الوصول إلى كرة القدم الاحترافية وقميص «الزعيم»، ورغم أن الصورة تعود إلى سنوات بعيدة، فإن إيلو اختار استعادتها قبل بداية مشواره الرسمي مع العين، بعد غد، أمام بني ياس في دوري المحترفين، وكأنه يذكّر نفسه ومتابعيه بأن بعض الأحلام تولد بعيداً عن الأضواء، ثم تكبر بالإيمان والعمل والإصرار.

وأرفق اللاعب البالغ 21 عاماً الصورة برسالة حملت الكثير من المعاني، كتب فيها: «آمن بنفسك حتى عندما لا يؤمن أحد بك.. الحمد لله»، في إشارة إلى رحلة شاقة بدأت بعيداً عن الأضواء، قبل أن تقوده إلى الملاعب وبدء فصل جديد مع العين، ورغم قسوة تلك المرحلة المبكرة، فإنها أسهمت في تكوين شخصية إيلو ومنحته قدراً من القوة البدنية والتحمل، وهي خصائص تبدو واضحة في بنيته الجسمانية وأسلوبه داخل الملعب.

وبدأ المهاجم الكاميروني مسيرته في أكاديمية نهضة بركان المغربي، قبل أن يتدرج إلى الفريق الرديف ثم الأول، وخاض تجربة إعارة مع حسنية أكادير قدم خلالها موسماً لافتاً، قبل العودة إلى نهضة بركان ثم الانتقال إلى العين في يوليو الماضي.

وأظهر إيلو مؤشرات مبشرة خلال المعسكر الخارجي للعين في المغرب وإسبانيا، بعدما تصدر قائمة هدافي الفريق برصيد خمسة أهداف، بينها ثلاثة أهداف أمام أمل الدورة المغربي، وهدف أمام إلتشي الإسباني، وآخر أمام الدرعية السعودي، ويأمل مهاجم «الزعيم» أن يترجم هذه البداية إلى حضور مؤثر في المنافسات الرسمية، مستنداً إلى قدرته على اللعب رأس حربة، وقوته البدنية وتحركاته داخل منطقة الجزاء وحسه التهديفي، وتتجه أنظار جماهير العين إلى إيلو مع انطلاق مشواره الرسمي، وسط آمال بأن تتحول قصة الطفل الذي حمل الإسمنت فوق رأسه إلى حكاية مهاجم يحمل أحلام «الزعيم» ويهز الشباك بقميصه.