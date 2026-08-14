«أبيض السلة» يدشّن ودياته الخارجية بالفوز على «جامعة الصين»

دشّن المنتخب الوطني لكرة السلة أولى تجاربه الودية الخمس، بالفوز على فريق جامعة الصين بنتيجة (103-88)، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، في بلغراد، المحطة الثانية من المعسكر الخارجي الذي يقيمه «الأبيض» في صربيا، حتى 21 أغسطس الجاري، استعداداً للمشاركة في النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية، التي تستضيفها دبي، خلال الفترة من 26 أغسطس الجاري وحتى الأول من سبتمبر المقبل.

وقال مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، راشد النقبي، لـ«الإمارات اليوم»: «أنهى المنتخب بنجاح محطته الأولى في معسكر صربيا، التي استهلها في الثالث من أغسطس الجاري بمنطقة (زلاتي بور)، الجبلية، وخصصت لمراحل الإعداد البدني، قبل الانتقال إلى بلغراد التي يخوض فيها (الأبيض) تجاربه الودية».

وأضاف: «في أولى التجارب الودية حرص خلالها الجهاز الفني على مشاركة جميع اللاعبين الـ15 المشاركين في المعسكر، على أن تتبعها بقية التجارب بمواجهات متدرجة المستوى مع أندية صربية، تحاكي من حيث القوة والجدول الزمني تلك التي سيخوضها (الأبيض) في مجموعته الأولى بدبي».

وتابع: «الانطباع العام بعد التجربة الودية الأولى كان إيجابياً، من حيث تنفيذ الجمل التكتيكية»، مشيراً إلى أن الالتزام والجدية كبيران من جانب اللاعبين، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل العودة إلى دبي.

يُذكر أن المنتخب الوطني ينافس في المجموعة الأولى لمنطقة غرب آسيا، إلى جانب منتخبات الكويت ونيبال والبحرين وعُمان، فيما تضم المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا منتخبات كازاخستان وفلسطين وسريلانكا والمالديف وقيرغيزستان.