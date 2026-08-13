مدرب الشارقة: جاهزون لمواجهة الظفرة

أكد مدرب الشارقة البرتغالي خوسيه مورايس، أن فريقه جاهز لمواجهة الظفرة، يوم السبت، على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي 2026-2027.

وقال مورايس خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد الخميس بمقر النادي في الشارقة إن تركيز الفريق ينصب على احترام المنافس وإيجاد طريقة تمكن الفريق من بدء الدوري بطريقة جيد.

من جانبه، أكد لاعب الفريق كايو لوكاس أن المباراة ستكون صعبة، لكن الفريق سيبذل جهده للفوز في جميع مباريات الدوري والتعامل مع كل مباراة كأنها نهائي.

وأشار إلى أن المباراة الأولى في الدوري ستكون صعبة.