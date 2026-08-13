خورفكان يوفر وحدات تكييف لجماهيره في المدرجات

أعلن نادي خورفكان عن توفير وحدات تكييف في مدرجات استاد صقر بن محمد القاسمي لراحة الجماهير في مواجهة شباب الأهلي ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دوري أدنوك للمحترفين.

ويلتقي خورفكان مع شباب الأهلي يوم السبت، عند الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء.

وتنطلق غداً منافسات الموسم الجديد 2026-2027 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بالجولة الأولى التي تقام على مدار 3 أيام.