«أبوظبي للرياضات المائية» يحتفي بالبطلين حسين شوقي وأداورا أوبارا

احتفى نادي أبوظبي للرياضات المائية بالبطلين حسين شوقي وأداورا أوبارا، تقديراً لمسيرتهما المميزة وإنجازاتهما مع النادي والمنتخب الوطني، وذلك خلال حفل خاص أقامه النادي بمناسبة استعدادهما لبدء مرحلة جديدة من مسيرتهما، ومواصلة الدراسة والتدريب في الخارج، في إطار حرص النادي على دعم أبطاله والاحتفاء بما قدموه للرياضة الإماراتية.

وشهد الحفل حضور حميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، وأحمد خلفان الجهوري، عضو مجلس إدارة النادي، وعبدالله الوهيبي، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات المائية، إلى جانب ممثلي وزارة الرياضة – لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، وهم أحمد العبدولي، المستشار الرياضي، وسعيد محيوه، مدير إدارة المواهب الرياضية، وتامر عزالدين، عضو لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، بالإضافة إلى ممثلي مجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية هاميلتون أكواتيك، وعدد من السباحين والمدربين والإداريين وعائلات اللاعبين.

وشهد الحفل تكريم حسين شوقي، بطل الإمارات وآسيا والبطولة العربية ودورة الألعاب الخليجية، تقديراً لما حققه من إنجازات خلال مسيرته مع النادي والمنتخب الوطني، قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة دراسته وتدريباته، في خطوة جديدة نحو تطوير مستواه الرياضي والأكاديمي ومواصلة مشواره في المنافسات الدولية.

كما كرم النادي السباحة أداورا أوبارا، بطلة البطولة العربية ودورة الألعاب الخليجية، تقديراً لما قدمته خلال مسيرتها مع النادي وتمثيلها للمنتخب الوطني، متمنياً لها التوفيق في المرحلة المقبلة ومواصلة تحقيق النجاحات.

وتضمن الحفل كذلك تكريم شركاء النادي الاستراتيجيين، وهم اتحاد الإمارات للرياضات المائية، ووزارة الرياضة – لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، ومجلس أبوظبي الرياضي، وأكاديمية هاميلتون أكواتيك، تقديراً لدورهم وتعاونهم المستمر في دعم الرياضيين وتطوير المواهب.

وأكد نادي أبوظبي للرياضات المائية أن الاحتفاء بأبطاله يمثل جزءاً من نهجه في تقدير أصحاب الإنجازات ودعم مسيرتهم، معرباً عن أمنياته لحسين شوقي وأداورا أوبارا بالتوفيق في المرحلة الجديدة، ومواصلة النجاح وتمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة.