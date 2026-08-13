تألق إماراتي في سباقات الدراجات بسويسرا بمشاركة 500 متسابق

واصل لاعبو منتخب الإمارات للدراجات الهوائية للشباب تألقهم في المعسكر الخارجي المقام بسويسرا، بعدما حققوا نتائج مميزة في عدد من السباقات، بمشاركة نخبة الدراجين من جميع أنحاء العالم.

وشهد السباق الفردي العام - الذي أقيم في منطقة سيون لمسافة 90 كيلومتراً، بمشاركة تجاوزت 500 دراج - تألق لاعبي المنتخب بالحصول على المراكز الأولى وشكلت المنافسة المفتوحة فرصة مهمة لهم لخوض سباق قوي من دون تقسيم المشاركين إلى فئات عمرية.

وأضاف فلاح النعيمي نتيجة جديدة إلى رصيده، بعدما احتل المركز الثاني في سباق الكريتيريوم المسائي الذي أقيم على مسار مغلق لمسافة 42 كيلومتراً، بمشاركة نحو 50 متسابقاً.

ويستكمل منتخب الإمارات للشباب برنامجه التنافسي خلال أغسطس الجاري بخوض ثلاثة سباقات جديدة، تشمل سباق كريتيريوم، وسباق صعود للمرتفعات، وسباقاً فردياً عاماً لمسافة طويلة، بما يوفر للاعبين مزيداً من فرص المنافسة والاحتكاك واكتساب الخبرة.

وأكد المهندس منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، أن النتائج التي حققها شباب المنتخب في سويسرا تعكس التطور الذي تشهده مستوياتهم، مشيراً إلى أن تحقيق المركزين الأول والثاني في سباق صعود المرتفعات، إلى جانب المركز الثاني في الكريتيريوم، يمثل مؤشراً إيجابياً على نجاح برنامج الإعداد.

وقال إن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بمنتخبات المراحل السنية، ويحرص على توفير برامج إعداد تتضمن المشاركة في سباقات قوية ومتنوعة، بما يسهم في بناء قاعدة من الدراجين القادرين على المنافسة وتمثيل الإمارات بصورة مشرفة خلال السنوات المقبلة.