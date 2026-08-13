سانشيز: متفائل بقدرة كلباء على تحقيق بداية إيجابية أمام النصر

أكد مدرب كلباء، الإسباني فيكتور سانشيز، ثقته الكبيرة بلاعبي فريقه، معرباً عن تفاؤله بقدرتهم على تقديم أداء إيجابي وتحقيق بداية جيدة، خلال المباراة التي تجمع كلباء بالنصر، عصر الجمعة، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في افتتاح الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين.

وقال سانشيز، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «ندخل مواجهة النصر بحماس كبير وتفاؤل، بعدما بذل اللاعبون والجهاز الفني جهوداً كبيرة خلال فترة الإعداد، بهدف الوصول إلى أفضل درجة من الجاهزية قبل انطلاق الموسم الرسمي».

وأوضح أن الفريق شهد تغييرات عديدة خلال الفترة الماضية، مع انضمام عدد من اللاعبين الجدد، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الانسجام بين عناصر الفريق، والوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل المباريات الرسمية.

وأضاف: «لدينا بعض اللاعبين الذين لن يكونوا جاهزين للمشاركة في المباراة الأولى، وهذه الظروف تواجه العديد من الأندية في هذه المرحلة، خصوصاً مع استمرار عمليات تسجيل وانتقال اللاعبين خلال فترة الانتقالات».