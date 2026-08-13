زلاتكو: جئت لتدريب المنتخب حباً في الإمارات لا المال.. وهدفي كأس العالم 2030

أكد مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، الكرواتي زلاتكو داليتش، أنه لم يأتِ إلى الإمارات لتدريب المنتخب من أجل المال، وإنما حباً في الإمارات وشغفاً ببناء منتخب قوي من خلال مشروع يمتد لأربع سنوات مقبلة، وفقاً للعقد الجديد الذي وقعه مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، لتولي المهمة خلفاً للمدرب السابق، الروماني أولاريو كوزمين.

وأوضح زلاتكو أن لديه أهدافاً عدة يسعى إلى تحقيقها من خلال قبول المهمة، في مقدمتها التأهل إلى كأس العالم 2030، باعتباره هدفه الرئيسي، إلى جانب المنافسة على جميع البطولات، وفي مقدمتها «خليجي 27» وكأس آسيا 2027، والعمل على بناء منتخب قوي قادر على المنافسة، فضلاً عن تطوير مهارات اللاعبين.

وأكد المدرب الكرواتي أنه متفائل وجاهز لهذا التحدي، من أجل تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها، والوصول إلى أفضل النتائج.

وقال زلاتكو (59 عاماً)، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم، في مقر الاتحاد بدبي، لتقديم المدرب الجديد إلى وسائل الإعلام: «أعرف الكرة الإماراتية جيداً من خلال الفترة السابقة التي قضيتها مدرباً لفريق العين، خلال الفترة من 2014 إلى 2017، وبالنسبة لي، فإنني أتابع مباريات الدوري المحلي، ما يسهل من أداء مهمتي على النحو المطلوب».

وأضاف: «سعيد بالعودة إلى الإمارات مجدداً، بعد مرور 10 سنوات على رحيلي عن تدريب العين، وكانت سنوات ممتعة ورائعة ومليئة بالإنجازات، وآمل أن يتكرر هذا الأمر مرة أخرى مع منتخب الإمارات».

وأشار زلاتكو إلى أن المنتخب سيدخل معسكراً داخلياً يومي 13 و14 سبتمبر المقبل، ولمدة أسبوع، قبل المغادرة إلى السعودية لخوض بطولة كأس الخليج، موضحاً أنه وطاقمه الفني المساعد سيحرصون على متابعة مباريات الدوري المحلي، التي تنطلق غداً الجمعة، لاختيار العناصر المناسبة والأكثر جاهزية للتحدي المرتقب في كأس الخليج.

وتقدم زلاتكو بالشكر إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، على الثقة التي منحه إياها بتوليه تدريب المنتخب.