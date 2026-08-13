تشاموسكا: مواجهة عجمان اختبار مهم لجاهزية الوحدة في افتتاح الدوري

أكد المدير الفني لفريق الوحدة بريكليس تشاموسكا، أهمية مواجهة عجمان في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الدوري، مشيراً إلى أن المباراة تمثل اختباراً مهماً لمدى جاهزية الفريق بعد فترة الإعداد.

وقال تشاموسكا: «هذه مباراتنا الأولى في الدوري أمام عجمان، ولذلك تمثل مواجهة افتتاحية مهمة للغاية، وستعكس إلى حد كبير المستوى الذي وصلنا إليه بعد فترة الاستعدادات الماضية».

وأضاف مدرب الوحدة: «نحن سعداء بما قدمه اللاعبون خلال معسكر الإعداد في ألمانيا، وخرجنا منه بالعديد من الإيجابيات التي ستساعدنا في بداية الموسم، كما أننا نثق بشكل كامل في عناصر الفريق والصفقات الجديدة، خصوصاً بعد الانسجام السريع الذي أظهروه مع المجموعة».

وتابع: «سنواصل العمل خطوة بخطوة من أجل بناء ثقافة الفوز داخل الفريق، والوصول به إلى أعلى المستويات، خاصة في ظل التطور الكبير والمنافسة القوية التي يشهدها الدوري هذا الموسم».