«أساطير مدريد» يرسخون مكانة دبي مركزاً لتطوير المواهب

أعلن نادي «فرسان هسبانيا» انضمام أسطورتَي ريال مدريد السابقين، البرازيلي روبرتو كارلوس، والإسباني فرناندو هييرو، رسمياً كشريكين مساهمين مع مؤسس النادي، وزميلهما السابق في الفريق الملكي النجم الإسباني، ميشيل سلغادو، ليشكلوا معاً قوة نجاح كبرى للمشروع الرياضي طويل الأمد لنادي «فرسان هسبانيا»، الذي تأسس في دبي عام 2020، وأصبح أحد أهم المشاريع الاستثمارية الاحترافية الناجحة في كرة القدم في الدولة، ومساهماً في ترسيخ مكانة دبي مركزاً أساسياً لاستقطاب وتطوير المواهب الكروية.

وقال ميشيل سلغادو في تصريحات صحافية: «لا تهدف شراكة المساهمة هذه إلى الاحتفاء بالماضي، بل تتمحور حول بناء المستقبل، فقد عملت خلال السنوات الخمس الماضية على إرساء دعائم نادٍ يمتلك الطموح والقيم والرؤية الحقيقية، ومع انضمام روبرتو كارلوس وفرناندو هييرو إلى هذه الرحلة، يستهل نادي فرسان هسبانيا فصلاً جديداً، حيث نعمل معاً لإتاحة الفرصة للاعبين الشباب في دولة الإمارات للحلم بآفاق أوسع، والتطور بشكل أفضل، والوصول إلى فرص حقيقية في أعلى مستويات كرة القدم».

وأضاف: «بدأت رحلتي في تأسيس نادي فرسان هسبانيا عام 2020 برؤية طموحة تتمثل في تأسيس منصة رائدة لتطوير كرة القدم في دولة الإمارات، وقمنا بتحويل أكاديمية واعدة إلى نادٍ تنافسي، ما يمهد مسارات حقيقية للمواهب الشابة في المنطقة، وكان هذا الالتزام التأسيسي بمنزلة حجر الزاوية في مسيرة نجاح النادي، حيث لم يقتصر الأمر على بناء نادٍ فحسب، بل أرسى معياراً جديداً لتطوير كرة القدم، وفتح الأبواب أمام اللاعبين الموهوبين، ومكّنهم من التقدم نحو بيئات احترافية في أوروبا، فضلاً عن إبرام شراكات استراتيجية حيوية، مثل التحالف البارز مع نادي سيلتا فيغو».

من جهته، قال أسطورة وقائد ريال مدريد السابق، فرناندو هييرو، الذي شغل منصب المدير الرياضي للاتحاد الإسباني لكرة القدم خلال الفترة من 2007 إلى 2011: «أنا عاشق لمدينة دبي، وكنت أتطلع إلى فرصة أرتبط بها وأقدم إضافة لكرة القدم في الإمارات، وأنا سعيد للغاية بأن أكون مساهماً في هذا المشروع الكبير والمهم على صعيد اكتشاف وتطوير المواهب».

بدوره، قال روبرتو كارلوس، الفائز بكأس العالم 2002 مع منتخب البرازيل، والفائز مع ريال مدريد بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا: «أحضر دائماً إلى دبي وأتابع تطورها المذهل في جميع المجالات، وفي مقدمتها أسلوب الحياة الرائع والمكانة المهمة لكرة القدم فيها، ويسرني أن أكون شريكاً مساهماً في هذا النادي مع صديقيّ هييرو وسلغادو، وأن تكون مساهمتي إضافة مهمة إلى هذا المشروع الكبير وإلى كرة القدم في دبي ودولة الإمارات، وأن نعزز معاً مكانة النادي، ونزرع في نفوس اللاعبين عقلية انتصارية صُقلت في أعلى مستويات اللعبة، وأن نستفيد من علاقاتنا الواسعة في عالم كرة القدم لتصب مباشرة في المشهد الكروي في دبي، ما يعزز الثقة العميقة في مستقبل كرة القدم بدولة الإمارات».