47 ناشئاً يمثلون المنتخب في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة

يستعد المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة للمشاركة في منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين 2026، بقائمة تضم 47 لاعباً ولاعبة، خلال الفعالية التي تستضيفها أبوظبي، الإثنين المقبل، وتستمر حتى 23 الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 1100 لاعب ولاعبة يمثلون 55 دولة.

ويستهل 19 لاعباً ولاعبة ضمن فئة الناشئين (10 إلى 11 عاماً) مشوار المنتخب الوطني، يليهم 12 لاعباً ولاعبة في فئة (12 إلى 13 عاماً) في 18 أغسطس، ويشارك تسعة لاعبين ولاعبات في فئة (14 إلى 15 عاماً) يومَي 19 و20 الجاري، قبل أن يختتم سبعة لاعبين ولاعبات من فئة (16 إلى 17 عاماً) مشاركة المنتخب خلال الفترة من 21 إلى 23 الجاري.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، محمد بن دلموج الظاهري: «يؤكد وصول عدد المشاركين إلى أكثر من 1100 لاعب ولاعبة من 55 دولة، واستمرار هذا الرقم في الارتفاع من نسخة إلى أخرى، أن البطولة أصبحت موعداً عالمياً بارزاً يجمع اللاعبين والاتحادات حول قيم الانضباط والاحترام والتنافس، وتكمن أهمية استضافتها في أبوظبي في أثرها الذي يتجاوز أيام المنافسات، من إلهام الناشئين وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة إلى تعزيز حضورها في المجتمع، كما تعكس مشاركة 47 لاعباً ولاعبة من المنتخب الوطني في الفئات الأربع ثمار الاهتمام بالمواهب الإماراتية، والحرص على منحها فرصاً مستمرة لتمثيل الدولة في المحافل العالمية».

. أبوظبي تستضيف «البطولة»، الإثنين المقبل، بمشاركة 1100 لاعب من 55 دولة.