علياء عبدالسلام تشارك في جائزة النرويج لزوارق «الفورمولا 4»

تشارك المتسابقة علياء عبدالسلام في منافسات جائزة النرويج الكبرى لزوارق «الفورمولا 4»، في مدينة درامن، من 21 إلى 23 الشهر الجاري، واختتمت علياء مشاركتها في جولة فيرفوني في إيطاليا ضمن بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 4»، بإحراز المركز الـ13، كما نجحت بتحطيم رقمها المحلي السابق 1.10 دقيقة، بتسجيل ثالث أفضل زمن في الجولة وقدره 1.3 دقيقة، وستكمل علياء عبدالسلام سلسلة الجولات المطلوبة، والمعتمدة لدى الاتحاد الدولي للرياضات البحرية في موسمها الثالث، بسباقات الزوارق السريعة، حيث جاءت مشاركتها في إيطاليا وسط منافسة ضمت نخبة من المتسابقين.