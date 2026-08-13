اتحاد السلة يعتمد تشكيل لجنة التحكيم برئاسة حسين البلوشي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة التشكيل الجديد للجنة التحكيم، برئاسة حسين البلوشي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة التحكيمية، وتطوير أداء الكوادر الوطنية، بما يتوافق مع اللوائح والأهداف الاستراتيجية للاتحاد.

وضمت لجنة التحكيم في عضويتها كلاً من داوود التميمي، وسالم الزعابي، وحمزة عباس، وعمر الأسمر مقرراً للجنة.

وأكد رئيس اتحاد السلة، عبداللطيف الفردان، أن «اعتماد التشكيل الجديد يأتي في إطار الحرص المستمر على دعم قضاة الملاعب، وتوفير البيئة النموذجية التي تضمن نجاحهم، مشيداً بالخبرات الفنية التي يضمها التشكيل الجديد»، وقال في تصريحات صحافية: «نعوّل كثيراً على جهود رئيس وأعضاء لجنة التحكيم في مواصلة الارتقاء بمستوى التحكيم المحلي والقاري، وتطبيق أعلى المعايير الدولية».

واختتم: «نتمنى التوفيق والنجاح للجنة في مهامها المقبلة، والمساهمة الفاعلة في رفعة كرة السلة الإماراتية».