8أندية تستعد لدخول الدوري بملفات محترفين «غير مكتملة»

يقص دوري المحترفين، غداً، شريط منافسات النسخة الـ18، بوجود ثمانية أندية لم تحسم بعد قوائم لاعبيها الأجانب الخمسة بالكامل، حتى أمس، ممثلة بأندية الوصل وشباب الأهلي والوحدة والجزيرة، وكلباء وبني ياس إلى جانب الصاعدين حتا ويونايتد، تقابلها ستة أندية نجحت مبكراً في حسم ملف «الخماسي الأجنبي» قبل انطلاق الجولة الأولى، هي العين والشارقة والنصر وعجمان، والظفرة وخورفكان.

وأكد المحلل الرياضي، بدر حارب، أن أندية عدة لم تغلق ملفات محترفيها الأجانب بعد، وتمتلك قائمة موسعة من اللاعبين المقيمين القادرين على سد الفراغ في انطلاق الدوري، وأنها تتمهل في إغلاق صفقاتها وفقاً للمراكز التي تحتاج إليها.

وقال حارب لـ«الإمارات اليوم»: «الوفرة في اللاعب (المقيم) خصوصاً للذين يواصلون مع أنديتهم وباتوا يمتلكون خبرات عالية تؤهلهم لسد الفراغ في انطلاقة الدوري، تمنح أنديتهم فرصاً إضافية في البحث عن المراكز التي تحتاج إليها لتدعيم صفوفها، وإغلاق ملف المحترفين الأجانب لديها».

وأوضح أن «التأخر في غلق ملف المحترفين له جانب إيجابي في اختبار العناصر الموجودة داخل النادي على صعيد فئة المقيم، إلا أن لها أيضاً جانباً سلبياً في عملية التأخير، يتمثل في صعوبة إيجاد اللاعبين من ذوي الكفاءة الذين يلبون تطلعات الأندية، خصوصاً تلك التي تمثل الدولة في الاستحقاقات القارية والإقليمية».

واختتم: «يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توالياً في إغلاق خانة المحترف الأجنبي، بما يسهم في حصول الوافدين الجدد - على صعيد هذه الخانة - على فرصة الانسجام قبل ارتفاع وتيرة المنافسة محلياً، والتوجه للاستحقاقات الخارجية».

وتصدر حتا العائد حديثاً إلى دوري المحترفين، واجهة سوق الانتقالات الصيفية بإبرام 17 صفقة، إلا أن «الإعصار» لم يغلق ملف الأجانب، باكتفائه بقيد أربعة لاعبين في القوائم الرسمية لـ«رابطة المحترفين»، هم: المدافعان البرازيلي برونو ليوناردو واللبناني محمد الحسيني، ولاعبا خط الوسط التونسي فراس بالعربي، قادماً من الشارقة، والكرواتي ماثيو أنداشيتش المنضم في صفقة انتقال حر قادماً من نادي بوسوشيه البوسني، ليتبقى له مقعد واحد لإغلاق ملف الأجانب.

ويدخل الوصل مباراته الأولى باستمرار رباعيه الأجنبي المكون من الكولومبي ميغيل بورخا، الذي قاد الخط الأمامي بتميز في المباريات الأخيرة وسجل أمام عجمان في آخر التجارب الودية، كما يعتمد «الإمبراطور» على ثنائي الخط الدفاعي المغربي سفيان بوفتيني والبرازيلي أدريلسون، ولاعب خط الوسط الإسباني ريناتو تابيا، ليبقى المقعد الخامس شاغراً في ظل عدم حسم موقف اللاعب سالدانا.

كما يقص شباب الأهلي ضربة البداية بأربعة أجانب، بعدما اكتفى «الفرسان» بصفقة وحيدة في خانة الأجانب، بضم المدافع البرتغالي خورخي فيرنانديز قادماً من الفتح السعودي، لينضم إلى لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش، والإيرانيين سعيد عزت الله وسردار أزمون.

بدوره، لم يُبرم الوحدة أي صفقة جديدة محتفظاً بالمهاجم السوري عمر خريبين، والبلجيكي كريستيان بنتيكي، والإيراني محمد قرباني، مع بقاء خانتين على صعيد المحترفين الأجانب. وسار بني ياس على النهج ذاته باستمرار الثلاثي النيجيري سافيو غودوين، والمهاجم الفرنسي يوسف نيكتيه، والسيراليوني الحسن كوروما.

واتجه كلباء لتعزيز خطه الدفاعي بالتعاقد مع الألماني كوراي غونتر في صفقة انتقال حر قادماً من الأخدود السعودي، لينضم إلى السويدي سلمان قدوس والإيراني أحمد نورالله المستمرين مع الفريق، وبقاء خانتين للتعاقد معهما، بينما استقر الجزيرة على استمرار الفرنسي سايمون بانزا والأنغولي فليسيو ميلسون، لتبقى لـ«فخر أبوظبي» ثلاثة مقاعد شاغرة.

ويسعى فريق يونايتد الصاعد للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري المحترفين، إلى إكمال الخماسي الأجنبي، حيث تعاقد خلال الميركاتو الصيفي مع صفقتين، بضم لاعب الرأس الأخضر ويلي سيميدو، والغابوني شافي بابيكا، لتبقى أمامه ثلاثة مقاعد شاغرة.

وعلى الطرف الآخر، أكملت ستة أندية ملف لاعبيها الأجانب قبل إغلاق باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية في 28 سبتمبر المقبل، بعدما حسم حامل اللقب، فريق العين، قائمة أجانبه بالتعاقد مع الجناح النمساوي فالنتينو لازارو قادماً من تورينو الإيطالي، والمهاجم الدولي اليوناني جورجيوس جياكوماكيس القادم من نادي كروز أزول المكسيكي، لينضما إلى الثلاثي الباراغوياني أليخاندرو كاكو، والمصري رامي ربيعة، والمغربي سفيان رحيمي المستمرين مع «الزعيم» من الموسم الماضي.

وأبقى الشارقة على خدمات إيغور كورنادو، قبل أن يضيف «الملك» أربعة لاعبين جدد، بالتعاقد مع المهاجم التوغولي لابا كودجو لمدة موسمين عقب نهاية عقده مع العين، في أبرز صفقات «الميركاتو الصيفي»، كما عزز صفوفه بالتعاقد مع الجناح البرازيلي جوليمار جونيور القادم من أتلتيكو باراناينسي، ودعم خط الوسط بالتعاقد مع الكونغولي شارلز بيكبل بعقد يمتد موسمين، قادماً من إسبانيول الإسباني، قبل أن يدعم خطه الخلفي بصفقة مونديالية بالتعاقد مع مدافع منتخب الرأس الأخضر ديني بورغيس بعقد موسمين، قادماً من نادي البطائح.

وأكمل النصر الخماسي الأجنبي بتدعيم خطه الخلفي بالتعاقد مع النرويجي ماريوس هويبراتن، القادم من نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني، والروماني ماريوس مارين في صفقة انتقال حر قادماً من بيزا الإيطالي، إلى جانب صفقة على صعيد خط الوسط بالتعاقد مع الأسترالي إيدين هروستيتش في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع هيراكليس ألميلو الهولندي، وتدعيم الخط الهجومي بالتعاقد مع الفرنسي كريس بيديا القادم من نادي يونيون برلين الألماني، لينضموا إلى الإيراني مهدي قايدي.

ودعم عجمان صفوفه بالتعاقد مع البرازيليين جوبسون سوزا في صفقة انتقال حر قادماً من الظفرة، ومواطنه سوزا لورينسي القادم من خورفكان، لينضما إلى البلجيكي جوكو زايكوف، والبرازيلي يوري ماتيوس، والمغربي وليد أزارو، بعدما قدم الثلاثي مستويات لافتة الموسم الماضي.

وأجرى الظفرة تغييرات واسعة على ملف الأجانب، بالإبقاء على لاعب واحد من الموسم الماضي، هو المغربي محمد الخلوي، مقابل أربعة تعاقدات جديدة هي: الألباني ريجي لوشكي، والبرازيلي سمير كايتانو دي سوزا، والسنغالي دومينيك، والغيني سوري كابا.

كما حسم خورفكان قائمته مبكراً بضم الجامايكي جونيور فيليمينغز، والبوليفي لويس هاكين، والمغربيين طارق تيسودالي وسليم أملاح.

. أندية الوصل وشباب الأهلي والوحدة، والجزيرة وكلباء وبني ياس، وحتا ويونايتد، لم تكمل لاعبيها الأجانب الخمسة.

. 6 أندية حسمت ملف «الخماسي الأجنبي» مبكراً قبل انطلاق الجولة الأولى، وهي: العين والشارقة والنصر، وعجمان والظفرة وخورفكان.