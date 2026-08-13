رسمياً.. زلاتكو مدرباً للمنتخب في مرحلة جديدة مليئة بالطموحات

أعلن اتحاد كرة القدم التعاقد رسمياً مع مدرب منتخب كرواتيا السابق، زلاتكو داليتش (59 عاماً)، لتولي تدريب المنتخب الوطني، خلفاً للروماني أولاريو كوزمين، الذي انتقل لتدريب فريق الجزيرة، بعدما تمت إقالته في أعقاب إخفاقه في قيادة «الأبيض» للتأهل إلى كأس العالم 2026.

وكان زلاتكو قاد منتخب بلاده في كأس العالم 2026، قبل أن يودع البطولة من دور الـ32، عقب خسارته أمام البرتغال بهدفين مقابل هدف، رغم أنه صنع التاريخ بقيادته كرواتيا إلى وصافة كأس العالم 2018. كما تعاقد اتحاد الكرة مع المدرب الكرواتي، إيغور بيشكان، لتولي تدريب المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة خلال المرحلة المقبلة.

وكانت «الإمارات اليوم» قد انفردت، في وقت سابق، بنشر خبر عن تولي زلاتكو تدريب «الأبيض»، وتولي طاقم كرواتي كامل منظومة العمل الفني تمتد إلى المنتخب الأولمبي.

وقال اتحاد الكرة، عبر حسابه على منصة «إكس»: «الكرواتي زلاتكو داليتش مدرباً لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم»، مضيفاً أنها «مرحلة جديدة مليئة بالطموحات.. مرحباً زلاتكو داليتش».

ودعا اتحاد الكرة وسائل الإعلام لمؤتمر صحافي، سيُقدّم خلاله المدرب الجديد، في الساعة 11:30 من صباح اليوم، بمقر الاتحاد في دبي.

وجاءت خطوة اتحاد الكرة بالتعاقد مع زلاتكو مع اقتراب مشاركة المنتخب في كأس الخليج 27، المقررة الشهر المقبل في السعودية، وكذلك المشاركة في نهائيات كأس آسيا، في يناير 2027، المقررة أيضاً في السعودية، في حين جاء التعاقد مع جهاز فني كرواتي لتدريب المنتخبين الأول والأولمبي ضمن استراتيجية اتحاد الكرة الجديدة، في التوجه نحو المدرسة الكرواتية في التدريب خلال المرحلة المقبلة. ويعد زلاتكو المدرب التاسع للمنتخب خلال تسع سنوات، منذ عام 2017، أي منذ رحيل المدرب المواطن مهدي علي، علماً بأن الهولندي بيرت فان مارفيك كان المدرب الوحيد الذي تولى تدريب المنتخب خلال فترتين مختلفتين.

ويملك زلاتكو سيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات، أبرزها قيادته المنتخب الكرواتي للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، في نسخ 2018 و2022 و2026، التي حصد خلالها المركز الثالث في نسخة 2022، وبلغ الدور ثمن النهائي في نسخة 2026، بجانب قيادته منتخب بلاده إلى وصافة كأس العالم 2018.

ولدى زلاتكو معرفة كبيرة بالكرة الإماراتية، من خلال قيادته فريق العين خلال الفترة من 2014 إلى 2017، حيث حقق مع «الزعيم» أربعة ألقاب، كما قاده إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

ويُعد زلاتكو ثالث مدرب كرواتي يتولى تدريب المنتخب الوطني، بعد مواطنيه توميسلاف إيفيتش، الذي قاد المنتخب عام 1996 ووصل معه إلى نهائي كأس آسيا، قبل أن يخسر لقب البطولة لمصلحة المنتخب السعودي، ويوري ستريشكو، الذي تولى تدريب المنتخب عام 1999.

أبرز المحطات في مسيرة زلاتكو

■ قاد منتخب كرواتيا في ثلاثة نهائيات لكأس العالم في 2018 و2022 و2026.

■ صنع التاريخ عندما قاد منتخب بلاده إلى وصافة كأس العالم 2018، والمركز الثالث في مونديال 2022.

■ حقق مع كرواتيا وصافة دوري الأمم الأوروبية في 2023.

■ حقق مع العين لقب الدوري في 2015، وكأس رئيس الدولة 2014، وكأس السوبر في 2015.

■ وصل مع «الزعيم» إلى المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا عام 2016.

مدربون تعاقبوا على تدريب المنتخب منذ 2017

. إدغار باوزا «الأرجنتين» من فبراير إلى سبتمبر 2017.

. ألبرتو زاكيروني «إيطاليا» من أكتوبر 2017 إلى فبراير 2019.

. بيرت فان مارفيك «هولندا» من مارس إلى ديسمبر 2019.

. إيفان يوفانوفيتش «صربيا» من ديسمبر 2019 إلى أبريل 2020.

. خورخي لويس بينتو «كولومبيا» من يونيو إلى نوفمبر 2020.

. إعادة تعيين بيرت فان مارفيك مجدداً من ديسمبر 2020 إلى فبراير 2022.

. رودولفو أروابارينا «الأرجنتين» من فبراير 2022 إلى يونيو 2023.

. باولو بينتو «البرتغال» من يونيو 2023 إلى مارس 2025.

. أولاريو كوزمين «رومانيا» من أبريل 2025 إلى مايو 2026.

. زلاتكو داليتش «كرواتيا» في أغسطس 2026.

. زلاتكو ثالث مدرب كرواتي يتولى تدريب المنتخب بعد توميسلاف إيفيتش عام 1996، ويوري ستريشكو في 1999.