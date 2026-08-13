بانزا: الجزيرة لن يستسلم بعد خيبة أمل «أبطال آسيا»

أكد مهاجم الجزيرة، الكونغولي سيمون بانزا، أن الخسارة أمام الاتحاد السعودي 1-4، في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة، تمثل ضربة قوية للفريق، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة عدم الاستسلام، والعمل على تصحيح الأخطاء قبل خوض «دوري أبطال آسيا 2»، وأعرب عن خيبة أمله من النتيجة، مؤكداً أن الجزيرة كان يطمح إلى بداية مختلفة أمام جماهيره وعلى ملعبه.

وقال بانزا لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق كان يطمح إلى تحقيق الانتصار، موضحاً أنه «من الصعب تقبل هذه النتيجة، خصوصاً أننا كنا نلعب على أرضنا، وكنا نملك كل الفرص لتقديم مباراة أفضل، إذ دخلنا اللقاء ونحن نعتقد أننا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية، لكن الأمور لم تسر بالشكل الذي كنا نريده، وحاولنا العودة إلى المباراة، ونجحنا في تسجيل هدف، لكن ذلك جاء متأخراً، ولم يكن لدينا الوقت الكافي لقلب النتيجة».

وأضاف: «المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، حاول أن يمنحنا كل ما يستطيع من خبرته، ووضع أمامنا العديد من الحلول، لكننا كلاعبين لم نستجب بالشكل المطلوب في بعض فترات المباراة، وعلينا أن نتحمل المسؤولية، وأن نعمل أكثر، لأننا نعرف أن المستوى الذي قدمناه والنتيجة التي خرجنا بها لا يعكسان طموحات الجزيرة».

وأوضح مهاجم الجزيرة أن الفريق لايزال في مرحلة بناء، وتحتاج عناصره الجديدة إلى الوقت من أجل الوصول إلى الانسجام المطلوب، قائلاً: «لدينا لاعبون جدد، ولدينا أفكار وتكتيكات جديدة، وبالتالي نحن في مرحلة تأقلم، وهذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، لكن هذا لا يمكن أن يكون عذراً بالنسبة لنا، لأننا نعرف حجم النادي وطموحاته، إذ إن الجزيرة فريق يريد الفوز دائماً، ولذلك يجب أن نتعلم سريعاً من هذه المباراة، وأن نكون أفضل في المواجهات المقبلة».

وتابع: «بالتأكيد نحن محبطون من النتيجة، لأننا كنا نريد الفوز، لكن علينا أن نتعامل مع الخسارة بطريقة إيجابية، ولا يمكن أن نبقى نفكر في نتيجة مباراة واحدة، حيث يجب أن نغلق هذه الصفحة وننظر إلى ما ينتظرنا، لأن لدينا تحديات مهمة، خصوصاً في آسيا، وهذه ستكون فرصة جديدة لنا لإظهار شخصية الفريق».

وشدد بانزا على أن لاعبي الجزيرة لن يستسلموا رغم البداية الصعبة، مؤكداً أن الهدف هو استعادة الثقة والقتال حتى النهاية، وقال: «لن نستسلم أبداً، حتى عندما سجلنا الهدف في المباراة، واصلنا القتال حتى النهاية، وهذه هي العقلية التي يجب أن نتحلى بها، نحن رجال، وعلينا أن نتحمل المسؤولية ونقاتل من أجل هذا النادي ومن أجل جماهيره، ونحتاج إلى المزيد من الثقة، وإلى أن نؤمن بأنفسنا وبقدرتنا على العودة»، ووجّه مهاجم الجزيرة رسالة إلى جماهير الفريق، قائلاً: «أشكر الجماهير على دعمها لنا، نحن نعرف أنهم كانوا ينتظرون بداية أفضل، ونعرف أيضاً أن الخسارة بهذه النتيجة مؤلمة بالنسبة لهم، لكننا نعدهم بأننا سنعمل بجد أكبر، ولا نريد أن تكون هذه المباراة هي الصورة التي تمثل الفريق، حيث لدينا فرصة للتعويض، وسنحاول أن نظهر بشكل مختلف في المباريات المقبلة».

وعن الانتقال إلى «دوري أبطال آسيا 2»، أكد بانزا أن الفريق مطالب بفتح صفحة جديدة، والتعامل مع الاستحقاق المقبل بعقلية مختلفة، وقال: «الآن نذهب إلى (آسيا 2)، وهناك معركة جديدة تنتظرنا، ويجب أن نكون مستعدين ذهنياً وبدنياً، وأن نتعلم من أخطائنا، هذه المباراة انتهت ولا يمكننا تغيير النتيجة، لكن يمكننا تغيير ما سنفعله في المباراة المقبلة، وعلينا أن نعمل ونستعيد ثقتنا ونقاتل من أجل تحقيق نتيجة أفضل».

في المقابل، شدد بانزا على أن البداية لا تعني أن موسم الجزيرة انتهى، أو أن الفريق غير قادر على المنافسة، مشيراً إلى أن الموسم لايزال طويلاً، وأضاف: «كانت مباراة واحدة وخسرناها، وهذا مؤلم بالطبع، لكن علينا أن نثبت أننا قادرون على الرد، ونعرف ما الذي يجب أن نفعله في المباراة المقبلة، وفي الاستحقاق الآسيوي، إذ سنعمل على تحسين مستوانا، وسنحاول أن نكون أكثر تركيزاً وتنظيماً، والأهم ألا نفقد إيماننا بأنفسنا».

وختم مهاجم الجزيرة حديثه قائلاً: «نحن نعرف أن علينا أن نقدم أفضل بكثير، وهذا أمر واضح للجميع داخل الفريق، وسنعمل على ذلك، وسنحاول أن نرد بالطريقة الصحيحة، إذ إن الخسارة درس لنا، لكننا لن نسمح لها بأن تهدد موسمنا، وعلينا أن نقاتل ونعود أقوى».

سيمون بانزا:

. كوزمين حاول أن يمنحنا كل ما يستطيع من خبرته، ووضع أمامنا العديد من الحلول، لكننا كلاعبين لم نستجب بالشكل المطلوب.