فريق تورك للدراجات يعسكر في إيطاليا

يجري فريق تورك للدراجات معسكراً تدريبياً في إيطاليا، بمشاركة ستة دراجين إماراتيين، من أجل التحضير للاستحقاقات المقبلة في الموسم الجديد أبرزها المنافسات التي ينظمها اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وبطولة السلم للدراجات الهوائية، الأكبر من نوعها في العالم لمنافسات هواة الدراجات الهوائية، كما يتطلع الفريق إلى المشاركة في طواف الشارقة الدولي وطواف البحرين أيضاً هذا العام.

من جهته، قال مدير فريق تورك زعل خليفة بن زعل في بيان اليوم الأربعاء: "إن اختيار إيطاليا لإقامة المعسكر جاء بالنظر إلى أهمية رياضة الدراجات الهوائية في هذه الدولة الأوروبية، التي تزخر بأبطال اللعبة، إلى جانب توافر التجهيزات اللازمة للتحضيرات، ووجود التضاريس التي تسهم في رفع مستويات الدراجين وتجهيزهم بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق المنافسات الرسمية".

ووجّه مدير فريق تورك الشكر إلى الرعاة الداعمين لهذا المعسكر شركتي دبي للاستثمار ومجمع دبي للاستثمار، واصفاً ذلك بأنه يأتي تجسيداً للمسؤولية المجتمعية، بما يعكس اهتمامهم بالتفاعل مع المجتمع وتحفيز أبناء الوطن في شتى المجالات، ومنها الرياضة، إيماناً بأهميتها عموماً، والدراجات الهوائية على وجه الخصوص، في تحقيق فوائد عديدة، والاستفادة مما وفرته القيادة الرشيدة من منشآت وبطولات لهذه الرياضة ذات الانتشار المتزايد في الدولة.

يُذكر أن فريق تورك تأسس عام 2015 على يد مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً، والدراجات الهوائية على وجه الخصوص، في المجتمع، ونجح الفريق خلال هذه المدة في تسجيل اسمه كمنافس ذي حضور قوي في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية.