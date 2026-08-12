زلاتكو داليتش مدرباً جديداً للأبيض

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم تولي المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش الاشراف على تدريب الأبيض.

وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": مرحلة جديدة مليئة بالطموحات مرحباً، زلاتكو داليتش".

وسيعود داليتش (59 عاماً) للتدريب في الإمارات بعدما قاد العين من 2014 حتى 2017، في مشوار أحرز خلاله لقبي الدوري والكأس المحليين، إضافة إلى الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا عام 2016.

وسيحل المدرب الذي يعد الأنجح في تاريخ منتخب بلاده بديلاً للروماني كوزمين أولاريو الذي أقيل من منصبه في مايو الماضي قبل عام من انتهاء عقده بعد فشله في قيادة «الأبيض» إلى مونديال 2026.

ومنذ رحيله عن العين في 2017 لقيادة منتخب بلاده، حقق داليتش انجازات لافتة ببلوغ نهائي مونديال 2018 في روسيا قبل الخسارة أمام فرنسا (2-4)، قبل احراز المركز الثالث في نسخة 2022 في قطر.

وكانت "الإمارات اليوم" قد انفردت في وقت سابق بنشر خبر عن تولي زلاتكو تدريب الأبيض حتى 2030، خلفاً للمدرب الروماني السابق أولاريو كوزمين.