كوزمين: خسارة الجزيرة أمام الاتحاد "دش بارد" قبل انطلاق الدوري

أكد مدرب الجزيرة، الروماني أولاريو كوزمين أن الخسارة أمام الاتحاد السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف تمثل درساً قاسياً ومهماً للفريق و"دش بارد" قبل انطلاق الدوري، مشيراً إلى أن الفارق في المباراة صنعه لاعبون يمتلكون مهارات فردية عالية، واستغلوا الفرص التي أتيحت لهم بشكل مثالي.

وقال كوزمين في مؤتمر صحافي إنه: «في الشوط الأول، أعتقد أننا سددنا 10 مرات على المرمى، بينما سدد الاتحاد مرتين فقط، وكلتاهما تحولت إلى هدفين، وهذا يعطي فكرة عامة عما حدث في هذا الشوط. من الصعب جداً تقبل هذه المباراة بهذه الطريقة، لكن علينا أن نتعامل معها كدرس مهم للغاية».

وأضاف: «أعتقد أنها صفعة قوية، وربما كانت قاسية جداً، لكنها ضرورية حتى نفهم قيمتنا الحقيقية، ونكون أكثر تواضعاً، ونعمل على تطوير كل ما لدينا. الجزيرة لا يمكن أن يكون فقط فريقاً يقدم أداءً جميلاً، بل يجب أن يكون فريقاً يعمل بجد، وقادراً على بذل الجهد والتضحية من أجل تحقيق الانتصارات».

وأوضح المدرب الروماني أن الفريق يحتاج إلى تدعيم صفوفه بلاعبين قادرين على القتال وتقديم مستويات عالية، وقال: «لدينا فرصة هذا العام، ونعرف أن الفوز صعب جداً، لذلك سنعمل على جلب لاعبين قادرين على القتال واللعب على مستوى عالٍ، ولاعبين يستطيعون تقديم أقصى ما لديهم لمصلحة الفريق».

وتابع: «للأسف، لدينا عدد كبير من اللاعبين الذين يعتقدون أن لديهم قدرات ومهارات عالية جداً، لكن رسالة المدرب واضحة، وهي أن مصلحة الفريق والمجموعة تأتي قبل المصلحة الفردية. لدينا الآن صورة واضحة عن الإمكانيات الموجودة لدينا، وهذه المباراة أظهرت لنا الكثير من الأمور التي يجب أن نعمل على تحسينها».

وختم كوزمين: «النتيجة كانت قاسية جداً، لكن هذا الاختبار بالنسبة لي شخصياً مفيد جداً، لأنه يساعدنا على معرفة أين نقف وما الذي نحتاج إلى تغييره وتطويره».