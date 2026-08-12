«شرطة دبي» و«دبي الرياضي» يتفقدان جاهزية الملاعب للموسم الجديد

أجرت فرق العمل من القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي جولة تفقدية أمنية للتأكد من جاهزية المنشآت في أندية دبي، لاستضافة منافسات الموسم الرياضي 2026-2027 لجميع الرياضات، وتأتي هذه الجولات السنوية بهدف ضمان سلامة وسعادة الرياضيين والجمهور، وتسهيل انسيابية حركة الوصول والدخول والخروج لجميع المنشآت الرياضية في أندية دبي.

وذكر مجلس دبي الرياضي، في بيان صحافي، أن برنامج الزيارات شمل تفقد المنشآت الرياضية في أندية النصر، والوصل، وشباب الأهلي، وحتا، ويونايتد، إلى جانب نادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ونادي دبي للشطرنج والثقافة، ومجمّع حمدان الرياضي.

وترأس فريق عمل شرطة دبي نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ، العميد هشام ناصر السويدي، ورافقه مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، العقيد محمد علي أهلي، فيما ترأس فرق عمل مجلس دبي الرياضي مدير إدارة التطوير الرياضي، علي عمر البلوشي، وشهدت الجولة مشاركة المدير التنفيذي لنادي النصر، الدكتور حمد الفلاسي، والمدير التنفيذي لنادي الوصل، عبدالناصر الشامسي، وممثلي أندية شباب الأهلي وحتا ويونايتد.

وتضمنت الجولة التفقدية عقد لقاءات مع ضباط الارتباط لشرطة دبي وضباط أمن المنشآت بالأندية وأطقم الدعم اللوجستي، وممثلين عن هيئة الطرق والمواصلات بدبي ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، ومديري الملاعب والصالات في الأندية، كما شملت الجولة تقييماً ميدانياً لملاعب كرة القدم والصالات الرياضية، للتأكد من جاهزية غرف المراقبة، والمدرجات، ومداخل الجمهور، ومخارج الطوارئ، ومناطق الإخلاء، والمداخل المخصصة لأصحاب الهمم، والتأكد من استيفاء جميع اشتراطات الأمن والسلامة، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2015، ولوائح رابطة المحترفين الإماراتية.

وأشاد العميد السويدي بمستوى التعاون المثمر بين الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ والأندية الرياضية والشركاء الاستراتيجيين، معرباً عن تطلعاته لموسم رياضي استثنائي يعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات، ويشهد تشجيعاً راقياً يخلو من أي ظواهر سلبية، ويوفر للجماهير تجربة ممتعة يوم المباراة.

من جانبه، أشاد علي عمر البلوشي بجهود الأندية وحرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة التنظيمية، وقال: «نثمن جهود شرطة دبي بشكل عام والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشكل خاص، كما نشيد بالعمل الاحترافي الذي تقوم به أندية دبي لتطوير منشآتها وتحديث منظومتها الأمنية والتشغيلية لتواكب تطلعاتنا المشتركة، وهدفنا توفير بيئة رياضية آمنة وجاذبة تليق بمكانة دبي العالمية، وتضمن تقديم تجربة استثنائية للجمهور والرياضيين على حد سواء، بما يعزز من جاهزيتنا الدائمة لاستضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية المحلية والدولية بنجاح وتميز».

وتأتي هذه الجولات ضمن الجهود المستمرة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي لضمان الجاهزية التامة للمنشآت الرياضية، وتوفير الأمن والسلامة للمجتمع الرياضي، والحفاظ على المظهر الحضاري الذي يميّز ملاعب الإمارة، وتتزامن هذه الجهود مع تنظيم العديد من ورش العمل والملتقيات المتخصصة بأمن الملاعب، لترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية، ونشر مبادئ الروح الرياضية المنسجمة مع المكانة المرموقة لدولة الإمارات عالمياً.