«السلة» بلا مدرب مواطن للمرة الأولى منذ 21 عاماً

يغيب المدرب المواطن للمرة الأولى منذ 21 عاماً عن دفة القيادة الفنية في موسم كرة السلة الجديد لفئة الرجال 2026-2027، بعدما اتجهت الأندية السبعة، التي تستهل سبتمبر المقبل ضربة بداية الموسم، إلى إبرام تعاقدات غلب عليها الاستقرار الفني، إلى جانب ثلاثة تعاقدات جديدة تسجل حضورها للمرة الأولى في الدوري الإماراتي، ويقتصر حضور المدرب المواطن في الموسم الجديد ضمن الأجهزة الفنية للأندية على منصب مساعد المدرب.

وشكّل رحيل عميد المدربين عبدالحميد إبراهيم، عقب قرار ابتعاده عن الملاعب بانتهاء عقده الموسم الماضي مع الشارقة، المحطة الأخيرة لظهور المدرب الوطني في القيادة الفنية لأندية الرجال، خصوصاً أن مسيرة عبدالحميد امتدت 35 عاماً، تخللها احترافه خارجياً، وكانت آخر تجاربه توليه تدريب فريق الجيش السوري عام 2005، قبل العودة لإكمال مسيرته مع الأندية الإماراتية.

واتجه الشارقة لتعويض عبدالحميد إبراهيم بالتعاقد مع المدرب السوري، هادي درويش، في ظل الخبرة الطويلة التي يمتلكها في المجال التدريبي، إذ سبق له تدريب منتخب سورية للرجال، كما عمل مشرفاً عاماً على جميع المنتخبات السورية، وكانت آخر تجاربه مع فريق الكرامة السوري.

بدوره، اتجه الوصل في تعاقده الجديد إلى المدرسة التركية، بالتعاقد مع المدرب أتيللا أنداش، صاحب الخبرات الطويلة على صعيدَي المنتخبات الوطنية والأندية، بعدما سبق له، بين عامَي 2010 و2015، تولي تدريب منتخبات المراحل السنية في تركيا، كما شغل العام الماضي منصب مساعد مدرب المنتخب الأول في قطر، إلى جانب سجله التدريبي في قيادة أندية بالدوريات التركية والألمانية والمنطقة الخليجية، وكانت آخر تجاربه مع القادسية الكويتي.

وفضّل قطاع إدارة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي عدم التجديد للمدرب الصربي، ميودراج بيريسيتش، ووضع ثقته في المدرب المصري وائل بدر لقيادة الفريق، بعدما أنهى بدر مشواره مع الزمالك الذي حقق معه نجاحاً لافتاً خلال الموسم الماضي، خاصة بعد التتويج بلقب كأس مصر لكرة السلة لموسم 2025-2026، عقب الفوز على المصرية للاتصالات بنتيجة 87-68، ليعيد الفريق الأبيض إلى منصة التتويج بعد غياب سنوات.

ويواصل المدربان المصري إمام عبدالبديع، والصربي فانيا غوش، ارتباطهما للموسم الثاني على التوالي بالقيادة الفنية لفريقي البطائح والجزيرة، في حين جددت أندية النصر والوحدة ثقتها بالمدربين المصري حسام الوكيل، والسوري نضال بكري.