ساندر بن بشير يطارد إنجازاً تاريخياً.. هداف «الأولى» للموسم الثالث توالياً

يستهدف مهاجم فريق الفجيرة، الفرنسي ساندر بن بشير، الاحتفاظ بلقب هداف دوري الدرجة الأولى للموسم الثالث على التوالي، سعياً لتحقيق إنجاز تاريخي لم يسبق لأي لاعب أن حققه في المسابقة.

وتُوِّج بن بشير هدافاً لدوري الدرجة الأولى في الموسمين الماضيين، بعدما سجل 21 هدفاً في موسم 2024-2025، قبل أن يرفع رصيده إلى 25 هدفاً في موسم 2025-2026، ليبدأ الموسم الجديد بطموح تحقيق لقب الهداف للمرة الثالثة توالياً.

وقال بن بشير لـ«الإمارات اليوم» إن أولويته تتمثل في مواصلة تقديم المستويات القوية مع الفجيرة، ومساعدة الفريق على المنافسة في مقدمة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى.

وأضاف: «هدفي مواصلة تقديم أفضل ما لدي مع الفجيرة، والحفاظ على مستواي القوي، الأهم بالنسبة لي أن أرى الفجيرة ينافس في مقدمة فرق دوري الدرجة الأولى».

وأوضح أن تسجيل الأهداف يبقى وسيلة لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه، وقال: «بالتأكيد، تسجيل الأهداف يفيد الفريق، وهذا ما يجعلني سعيداً، والإنجازات الشخصية مهمة بالنسبة لي، لكنها تصبح أكثر قيمة عندما تسهم في نجاح الفجيرة وتحقيق أهدافه».

وأشاد المهاجم الفرنسي ببيئة كرة القدم في الإمارات، خصوصاً تجربته مع الفجيرة، مؤكداً أنها توفر الظروف المناسبة للاعبين من أجل التطور وتقديم أفضل مستوياتهم.

وقال: «الإمارات تتمتع بمنشآت رياضية متميزة وبيئة احترافية للغاية في كرة القدم، والفجيرة تحديداً منحني ثقة كبيرة، كما أن الاحترافية داخل النادي ساعدتني على التطور والوصول إلى لقب هداف دوري الدرجة الأولى».

وكشف بن بشير عن تلقيه عروضاً من أندية في دوري أدنوك للمحترفين، لكنه فضل الاستمرار مع الفجيرة والوفاء بعقده مع النادي.

وأضاف: «تلقيت عروضاً من أندية في دوري المحترفين، لكنني فضّلت الاستمرار مع الفجيرة وإكمال عقدي، وأريد أن أسعد جماهير النادي وجميع أبناء مجتمع الفجيرة».

وأعرب بن بشير عن سعادته بالمنافسة في دوري الدرجة الأولى إلى جانب عدد من اللاعبين أصحاب الأسماء العالمية، مشيراً إلى وجود المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي والإسباني أندريس إنييستا في المسابقة.

وقال: «إنها تجربة رائعة أن ألعب في دوري يضم لاعبين بهذا المستوى، ووجود نجوم عالميين مثل بالوتيلي وإنييستا يضيف الكثير إلى المنافسة، ويجعل دوري الدرجة الأولى أكثر جذباً واهتماماً».

وعن الموسم الجديد، أكد بن بشير أن الفجيرة عازم على تحقيق طموحاته والمنافسة بقوة على الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين.

وقال: «طموحنا هو تحقيق أفضل النتائج الممكنة، والمنافسة من أجل الصعود إلى دوري المحترفين، ولدينا رغبة قوية في إعادة الفجيرة إلى المكانة التي يستحقها».

ورحب المهاجم الفرنسي بالصفقات الجديدة التي أبرمها النادي، معرباً عن أمله في عودة جماهير الفجيرة إلى المدرجات بأعداد كبيرة.

وقال: «أنا سعيد جداً بجودة اللاعبين الجدد الذين انضموا إلى الفريق، وأتمنى أن تعود جماهيرنا إلى المدرجات بأعداد كبيرة، وأن تستمتع بأداء الفجيرة وتواصل دعمنا طول الموسم، ودعمهم يمكن أن يصنع فارقاً كبيراً في مساعينا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة».

ساندر بن بشير:

. تلقيت عروضاً من أندية في دوري المحترفين، لكنني فضّلت الاستمرار مع الفجيرة وإكمال عقدي.

. الإمارات تتمتع بمنشآت رياضية متميزة وبيئة احترافية في كرة القدم، ونادي الفجيرة منحني ثقة كبيرة.