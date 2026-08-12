وزارة الرياضة تنظم «مختبر الابتكار» لتطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين

نظمت وزارة الرياضة «مختبر الابتكار» لاستعراض آليات تطوير خدماتها خلال الفترة المقبلة، بهدف تصميم خارطة طريق متكاملة للخدمات الرياضية التي تقدمها الوزارة، وفق مبادئ كود الإمارات للخدمات الحكومية وبرنامج تصفير البيروقراطية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة تجربة المتعاملين.

وتم خلال الفعالية مناقشة محاور عدة، منها: استعراض مفهوم كود الإمارات للخدمات الحكومية، وتحليل الوضع الحالي لمستوى خدمات الوزارة، ومنها الخدمات الرئيسة والفرعية والتكميلية، بجانب مناقشة أجندة التغيير الاستراتيجي والمستجدات التي طرأت على الخدمات، ومنها تطوير اللوائح التنظيمية وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية لدى الوزارة.

وقال مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة الرياضة، حميد المهيري، إن المختبر يمثل خطوة مهمة في رحلة تطوير خدمات الوزارة، من خلال الانتقال إلى تصميم خدمات أكثر مرونة وتكاملاً واستباقية، بما يتوافق مع مبادئ كود الإمارات للخدمات الحكومية، حيث تسعى الوزارة إلى تطوير الخدمات بشكل كامل، والاستفادة من البيانات وأحدث التقنيات لتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات المتعاملين، وتدعم تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية.

من جانبه، أوضح مدير مكتب الخدمات الحكومية في وزارة الرياضة، محمد عامر، أن المختبر يهدف إلى تعزيز جهود الوزارة في تطوير خدماتها وفق أفضل الممارسات، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تركز على تصميم خدمات استباقية ومتكاملة، لتحسين تجربة المستفيدين، عبر تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارة.

وتناول المختبر تحديد أبرز نقاط التحسين والتطوير في خدمات الوزارة وفق محاور الكود، إضافة إلى مناقشة مؤشرات الأداء المقترحة، والمبادرات والمشاريع التحولية والاستراتيجية الداعمة لتطوير خدماتها.