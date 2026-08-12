محمد قاسم: استمرار بيرلو منح يونايتد الاستقرار.. وطموحنا يتجاوز البقاء

أكد اللاعب الدولي السابق ومشرف فريق يونايتد الحالي، محمد قاسم، جاهزية فريقه بدرجة جيدة لخوض موسمه الأول في دوري للمحترفين، مشيراً إلى أن فترة الإعداد شهدت عملاً مكثفاً على الجانبين الفني والبدني، إلى جانب تعزيز الانسجام بين اللاعبين.

وقال قاسم لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق لم يصل إلى مرحلة الكمال، لأن بناء فريق قوي يحتاج إلى الوقت، لكنه بلغ مرحلة تمنحه الثقة قبل انطلاق الموسم، موضحاً أن الهدف يتمثل في دخول البطولة بشخصية واضحة وروح تنافسية، مع مواصلة التطور من مباراة إلى أخرى.

ويخوض يونايتد مباراته الأولى في دوري المحترفين، يوم السبت المقبل، أمام الوصل ضمن مباريات الجولة الأولى.

وأوضح أن يونايتد تابع تجارب الأندية التي سبقته إلى دوري المحترفين، واستفاد من نجاحاتها وأخطائها، لافتاً إلى أن المنافسة تختلف من حيث الإيقاع وقوة المباريات والتفاصيل الصغيرة، ما يتطلب التعامل مع كل مرحلة بواقعية.

وتطرق قاسم إلى استمرار المدرب الإيطالي، أندريا بيرلو، مع الفريق، بعد ارتباط اسمه بتدريب المنتخب الإيطالي، وقال إن الأمر خلق حالة من الترقب لدى اللاعبين، مع بعض التوجس من احتمال رحيله، قبل أن يؤكد استمرار المدرب، وهو ما كان له أثر إيجابي كبير في نفوس المجموعة، ومنحها الاستقرار والتركيز قبل بداية الموسم.

وأضاف أن وجود مدرب بحجم بيرلو يمثل قيمة كبيرة للنادي واللاعبين، نظراً إلى خبرته لاعباً ومدرباً، وقدرته على التعامل مع المباريات الكبيرة، مؤكداً أن اسمه يمنح اللاعبين ثقة إضافية، لكن النجاح يتطلب العمل اليومي والالتزام والانضباط.

وقال إن بداية يونايتد ستكون قوية أمام الوصل والوحدة وبني ياس في الجولات الثلاث الأولى، لكنه لا ينظر إلى هذه المباريات باعتبارها مواجهات لتجنب الخسارة، وإنما فرصة لإظهار شخصية الفريق وقدرته على المنافسة، مشيراً إلى أن أول ثلاث مواجهات ستقدم مؤشراً مهماً عن مستوى الفريق، من دون وضع الموسم تحت ضغط نتائج البداية.

وبحكم تجربته لاعباً دولياً سابقاً، أوضح قاسم أنه حرص على نقل خبراته إلى اللاعبين، خصوصاً في ما يتعلق بالاستشفاء والنوم والتغذية والترطيب والتركيز الذهني، إلى جانب التعامل مع ضغط المباريات والأجواء الحارة والرطوبة، مؤكداً أن التفاصيل الصغيرة يمكن أن تصنع الفارق.

وتابع أن دوري المحترفين يتطلب الاستمرارية والمحافظة على التركيز طول الموسم، ولا يرى أن هناك عاملاً واحداً يمكن اعتباره الأخطر، مشدداً على أن العمل والاستعداد والانضباط يمكن أن يعوضا الكثير من فوارق الخبرة.

وشدد على أهمية دور أصحاب الخبرة داخل غرفة الملابس، خصوصاً في مساعدة اللاعبين الذين يخوضون دوري المحترفين للمرة الأولى، مؤكداً أن الفريق يضم مزيجاً من الشباب والخبرة، بهدف بناء مجموعة متوازنة وهوية واضحة.

واختتم قاسم بالتأكيد على أن طموح يونايتد يتجاوز مجرد البقاء، وقال: «أتمنى أن نتحدث في نهاية الموسم عن فريق أثبت أنه يستحق وجوده بين أندية المحترفين، والاستمرار هدف أساسي في الموسم الأول، لكن طموحنا أكبر من ذلك، ونريد أن نضع أساساً قوياً لنادٍ قادر على التطور والمنافسة في المواسم المقبلة».

يونايتد يضم المغربي المهدي موهوب

أعلن نادي يونايتد تعاقده مع المهاجم المغربي، المهدي موهوب، قادماً من دينامو موسكو الروسي، لتمثيل الفريق الأول خلال الموسم الجديد من دوري المحترفين.

وكشف النادي عن الصفقة عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن تحركاته لتعزيز صفوف الفريق استعداداً لخوض منافسات دوري أدنوك للمحترفين، في ظهوره الأول بالمسابقة.

ويُعد موهوب من الأسماء المعروفة في الكرة المغربية، إذ سبق له تمثيل المنتخب المغربي الأولمبي، كما ارتدى قميص الرجاء الرياضي، قبل الانتقال إلى دينامو موسكو وخوض تجربة احترافية في الدوري الروسي.