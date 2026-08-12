ضمن مبادرة «دبي مولاثون».. مجلس دبي الرياضي ينظم لقاءً مجتمعياً لمنظمي الفعاليات

ينظم مجلس دبي الرياضي لقاءً رياضياً مجتمعياً موسعاً، يجمع نخبة من منظمي الفعاليات، وممثلي الأندية، والجهات العاملة في القطاع الرياضي، يقام تحت شعار «نمشي، نركض، نزدهر معاً»، غداً، في «دبي هيلز مول»، وتندرج هذه الفعالية ضمن مبادرة «دبي مولاثون».

ويهدف الحدث إلى توفير منصة تفاعلية رائدة تجمع مختلف مكونات المنظومة الرياضية في أجواء حيوية، تمزج بين ممارسة أنشطة المشي والجري من جهة، والتواصل المهني وتبادل الخبرات من جهة أخرى، ويعكس اللقاء حرص المجلس على تعزيز قنوات التعاون المشترك، وتشجيع الشركاء والجهات العاملة في القطاع على الانخراط الفاعل في الأجندة السنوية للمبادرات الرياضية والمجتمعية.

وسيشهد اللقاء مشاركة الحضور في أنشطة المشي والجري، بما يوفر فرصة للتواصل بين منظمي الفعاليات الرياضية والأندية والجهات العاملة في القطاع، وتشجيعهم على المشاركة في المبادرات والفعاليات الرياضية والمجتمعية التي ينظمها المجلس على مدار العام.

وذكر مجلس دبي الرياضي، في بيان صحافي، أن هذه المبادرة تعد من أبرز الأنشطة التي يحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيمها بالتعاون والتواصل المباشر مع منظمي الفعاليات الرياضية والأندية، بما يسهم في بناء علاقات مستدامة وتعزيز الشراكات وتطوير منظومة الفعاليات الرياضية في دبي.

كما يمثل اللقاء فرصة لتعزيز التواصل بين المجلس وشركائه في القطاع الرياضي، كما يشكل رافداً لجهود بناء علاقات وشراكات مستدامة وتبادل الأفكار والخبرات، بما يسهم في تطوير قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية وتشجيع مختلف الجهات على المشاركة في المبادرات الرياضية والمجتمعية، ودعم المساعي الرامية إلى ترسيخ ثقافة النشاط البدني وجعل الرياضة أسلوب حياة يومياً لفئات المجتمع كافة.