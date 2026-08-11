الكرواتي زلاتكو مدرباً جديداً لمنتخب الإمارات

سيتولى المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش الاشراف على المنتخب الإماراتي لكرة القدم بديلا للروماني كوزمين أولاريو، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر في الاتحاد الإماراتي للعبة.

وقال المصدر لفرانس برس إن الاتحاد الإماراتي تعاقد مع داليتش الذي كان استقال من تدريب كرواتيا في يوليو بعد وداع كأس العالم من دور الـ32 أمام البرتغال (1-2)، و«سيعقد مؤتمرا صحافيا خلال الساعات القليلة المقبلة للاعلان الرسمي عن ذلك».

وسيعود داليتش (59 عاما) للتدريب في الإمارات بعدما قاد العين من 2014 حتى 2017، في مشوار أحرز خلاله لقبي الدوري والكأس المحليين، إضافة إلى الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا عام 2016.

وسيحل المدرب الذي يعد الأنجح في تاريخ منتخب بلاده بديلا لأولاريو الذي اقيل من منصبه في مايو الماضي قبل عام من انتهاء عقده بعد فشله في قيادة «الأبيض» إلى مونديال 2026.

ومهد الاتحاد الإماراتي للعبة لتعيين داليتش بالاعلان الاحد عن التعاقد مع الكرواتي ايغور بيشكان مدربا للمنتخب الأولمبي، في خطوة لتوحيد المدرسة الفنية التدريبية للمنتخبات الوطنية.

ويعود داليتش إلى الإمارات بشهرة أكبر من المرة الأولى عندما تولى قيادة العين في 2014 بعد موسم واحد مع الهلال السعودي.

ومنذ رحيله عن العين في 2017 لقيادة منتخب بلاده، حقق داليتش انجازات لافتة ببلوغ نهائي مونديال 2018 في روسيا قبل الخسارة أمام فرنسا (2-4)، قبل احراز المركز الثالث في نسخة 2022 في قطر.

وقال داليتش في بيان استقالته «إنه الوقت المناسب لوضع حد لهذه المغامرة المذهلة. أغادر وقلبي مفعم بالفخر، بعدما أسهمت في أكبر إنجازات كرة القدم الكرواتية عبر تاريخها».

بدوره، قال رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم ماريان كوستيتش في البيان نفسه «سيظل اسم زلاتكو محفورا إلى الأبد بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم الكرواتية».