الجزيرة يودع «النخبة» بخسارة كبيرة من الاتحاد.. وينتقل إلى «أبطال آسيا 2»

تلقى الجزيرة خسارة كبيرة أمام ضيفه الاتحاد السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الملحق المؤهل إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، بينما سينتقل «فخر أبوظبي» للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2.

وفرض الجزيرة أفضليته الهجومية في بداية اللقاء، إذ هدد مرمى الفريق الضيف عبر ميلسون، الذي كان مصدر الخطورة الأبرز خلال الشوط الأول. ففي الدقيقة الرابعة، حصل ميلسون على فرصة داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع الاتحاد تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية، قبل أن يتكرر المشهد في الدقيقة السابعة، عندما عاد اللاعب نفسه لتهديد المرمى، إلا أن الدفاع أبعد محاولته مجدداً إلى ركلة ركنية.

وعلى عكس مجريات البداية، نجح الاتحاد في استغلال أول هجمة خطرة له، عندما افتتح ستيفن بيرغوين التسجيل في الدقيقة 12، مستفيداً من عرضية متقنة أرسلها موسى ديابي، ليمنح الفريق السعودي أفضلية مبكرة. وحاول الجزيرة العودة سريعاً إلى المباراة، وكان ميلسون قريباً من إدراك التعادل في الدقيقة 18 بتسديدة مرت فوق العارضة، قبل أن يجدد محاولاته في الدقيقة 22 بتسديدة مرت بجوار القائم.

وبينما واصل الجزيرة محاولاته الهجومية بحثاً عن تعديل النتيجة، وجه الاتحاد ضربة جديدة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل بيرغوين هدفه الثاني في الدقيقة 38، إثر مجهود فردي مميز أنهاه بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، حاول الجزيرة تقليص الفارق والعودة إلى أجواء المباراة، إلا أن الاتحاد واصل استغلال المساحات وفرض خطورته الهجومية، ليضيف حسام عوار الهدف الثالث في الدقيقة 54 من تسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، مستفيداً من تمريرة يان كارلو سيميتش، قبل أن يتمكن مروان الصحفي من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 69، بعدما تلقى تمريرة من يوسف النصيري داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد بقدمه اليمنى في المرمى، وأحرز سيمون بانزا هدفاً للجزيرة في الدقيقة 80 لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد.