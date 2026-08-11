«شرطة دبي» و«دبي الرياضي» يتفقدان جاهزية الملاعب للموسم الجديد

أجرت فرق العمل من القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي جولة تفقدية أمنية للتأكد من جاهزية المنشآت في أندية دبي لاستضافة منافسات الموسم الرياضي 2026-2027 لجميع الرياضات، وتأتي هذه الجولات السنوية بهدف ضمان سلامة وسعادة الرياضيين والجمهور، وتسهيل انسيابية حركة الوصول والدخول والخروج لجميع المنشآت الرياضية في أندية دبي.

وشمل برنامج الزيارات تفقد المنشآت الرياضية في أندية النصر، والوصل، وشباب الأهلي، وحتا، ويونايتد، إلى جانب نادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ونادي دبي للشطرنج والثقافة، ومجمّع حمدان الرياضي.

وترأس فريق عمل شرطة دبي العميد هشام ناصر السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ، ورافقه العقيد محمد علي أهلي، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، فيما ترأس فرق عمل مجلس دبي الرياضي علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي، وشهدت الجولة مشاركة الدكتور حمد الفلاسي، المدير التنفيذي لنادي النصر، وعبد الناصر الشامسي المدير التنفيذي لنادي الوصل، وممثلي أندية شباب الأهلي وحتا ويونايتد.

وتضمنت الجولة التفقدية عقد لقاءات مع ضباط الارتباط لشرطة دبي وضباط أمن المنشآت بالأندية وأطقم الدعم اللوجستي وممثلين عن هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، ومديري الملاعب والصالات في الأندية، كما شملت الجولة تقييمًا ميدانيًا لاستادات كرة القدم والصالات الرياضية، للتأكد من جاهزية غرف المراقبة، والمدرجات، ومداخل الجمهور، ومخارج الطوارئ، ومناطق الإخلاء، والمداخل المخصصة لأصحاب الهمم. والتأكد من استيفاء جميع اشتراطات الأمن والسلامة، وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2015، ولوائح رابطة المحترفين الإماراتية.

وتأتي هذه الجولات ضمن الجهود المستمرة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي لضمان الجاهزية التامة للمنشآت الرياضية، وتوفير الأمن والسلامة للمجتمع الرياضي، والحفاظ على المظهر الحضاري الذي يميز ملاعب الإمارة. وتتزامن هذه الجهود مع تنظيم العديد من ورش العمل والملتقيات المتخصصة بأمن الملاعب، لترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية، ونشر مبادئ الروح الرياضية المنسجمة مع المكانة المرموقة لدولة الإمارات عالمياً.