46 لاعباً جديداً على الدوري.. والبرازيليون الأكثر حضوراً

استحوذ اللاعبون البرازيليون على نصيب الأسد من الصفقات الجديدة لأندية دوري المحترفين، بعد أن أعلنت الأندية عبر منصاتها وحساباتها الرسمية عن 11 لاعباً برازيلياً من أصل 46 صفقة، هي إجمالي الصفقات الجديدة حتى الأمس، والتي ستسجل ظهورها الأول في الملاعب الإماراتية، وجاء أغلبها على صعيد فئة اللاعب «المقيم».

وتترجم هذه الإحصائية مواصلة المدرسة البرازيلية فرض حضورها القوي في دوري المحترفين، وذلك ضمن استراتيجية مزدوجة تركز في جانب منها على جلب الخبرة لدعم التنافسية الفورية، إلى جانب ضخ دماء شابة لصناعة الفارق الفني مستقبلاً، وهو ما أكدته الصفقات التي تسجل حضورها الأول في دورينا، بقيد 26 لاعباً منهم ضمن فئة «المقيم» مقابل 20 صفقة ضمن فئة المحترف الأجنبي.

ورسمت تعاقدات 13 نادياً خريطة التعاقدات الجديدة، وجاءت بـ17 صفقة من الجنسيات الأوروبية، تلتها 15 صفقة للاعبين من أميركا الجنوبية، وثمانية للاعبين من جنسيات إفريقية، وستة صفقات للاعبين عرب، مقابل صفقة وحيدة من الجنسية الأسترالية.

وتصدّر حتا العائد مجدداً إلى دوري المحترفين، قائمة أكثر الأندية دعماً لصفوفه بالصفقات التي تسجل حضورها الأول في «دورينا»، بإجمالي سبعة تعاقدات تراوحت أعمار أصحابها بين 19 و30 عاماً، بدأها «الإعصار» بالثلاثي الأجنبي، الكرواتي ماتيو أنداشيتش في صفقة انتقال حر قادماً من بوسوشيه البوسني، ومن ثم الدولي اللبناني محمد الحسيني بعقد يمتد موسمين قادماً من نادي «إف سي الإندونيسي»، والمدافع البرازيلي برونو ليوناردو (30 عاماً) بعقد يمتد موسمين قادماً من نادي شابيكوينسي البرازيلي.

حتا

كما دعم حتا صفوفه بأربع صفقات جديدة تم قيدها ضمن فئة «المقيم»، مع الجناح الإسباني بابلو سانشيز (23 عاماً) قادماً من نادي رايو فاليكانو الإسباني، والمغربي سعيد فريد (21 عاماً) قادماً من نادي الرجاء البيضاوي المغربي في صفقة انتقال حر، والجناح البرازيلي بيدرو هنريك (23 عاماً)، قادماً من نادي مكابي نتانيا، والصربي ماتيا رادونيتش (20 عاماً) في صفقة انتقال حر قادماً من نادي رادنيتشكي الصربي.

الظفرة

وجاء الظفرة في المرتبة الثانية على صعيد التعاقدات الجديدة (ستة تعاقدات)، بضم المهاجم الغيني سوري كبا قادماً من نادي هيفرلي لوفين البلجيكي، وصانع الألعاب الألباني ريجي لوشكي قادماً من تراكتور الإيراني في صفقة انتقال حر، والسنغالي دومينيك ميندي قادماً من الشرطة العراقي، والمدافع البرازيلي سمير كايتانو دي سوزا قادماً من النجمة السعودي، مقابل صفقتين على صعيد فئة «المقيم»، بضم البرازيلي أريلسون سامبايو جالفاو (21 عاماً) قادماً من نادي سبورت كلوب تورينسي البرازيلي على سبيل الإعارة، والجناح التونسي آدم بن فجرية (23 عاماً) قادماً من نادي التقدم الرياضي بساقية الدائر التونسي.

العين

بدوره، عزز العين حامل اللقب صفوفه بخمس صفقات جديدة تسجل حضورها الأول في دورينا، بالتعاقد مع النمساوي فالنتينو لازارو قادماً من نادي تورينو الإيطالي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد ثلاثة مواسم حتى صيف 2029، والمهاجم الدولي اليوناني جورجيوس جياكوماكيس، بعد شراء عقده من نادي كروز أزول المكسيكي بعقد مدته سنتان.

كما عزز «الزعيم» صفوفه بأربع صفقات في فئة «المقيم»، بضم الكاميروني الشاب بابا إيلو (21 عاماً)، بعقد طويل الأمد حتى 2030 قادماً من نهضة بركان المغربي، والمدافع الصربي جورج سكوكو (23 عاماً) في صفقة انتقال حر قادماً من نادي يافور ماتيس الصربي، والموهبة البرازيلية ماركوس أندريه مايا (19 عاماً)، المعروف بـ«ماركو» في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.

النصر

واقتصرت الصفقات الخمس الجديدة لفريق النصر التي تسجل حضورها الأول في دوري المحترفين، على تعاقدين في فئة «المقيم»، بضم الكاميروني ليونيل وامبا قادماً من شباب بلوزداد الجزائري في صفقة انتقال حر، والموهبة البرتغالية جواو موريرا (22 عاماً) قادماً من نادي ساو باولو البرازيلي بعقد يمتد ثلاث سنوات، بينما جاءت صفقات المحترف الأجنبي مع كل من العاجي كريس بيدا، بعد شراء عقده وانتقاله نهائياً من نادي يونيون برلين الألماني، والتعاقد مع الروماني ماريوس مارين بعقد لمدة موسمين، قادماً من نادي بيزا الإيطالي، وأخيراً الأسترالي أيدين هروستيتش قادماً من نادي فيرونا الإيطالي.

الشارقة

وسار الشارقة بصورة مغايرة بتعزيز صفوفه بخمسة لاعبين يسجلون ظهورهم للمرة الأولى، بصفقتين على صعيد المحترف الأجنبي، بضم الدولي الكونغولي شارلز بيكيل قادماً من نادي إسبانيول الإسباني بعقد يمتد موسمين، والجناح البرازيلي جوليمار جونير قادماً من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، ليواصل «الملك» اتكاله على المدرسة البرازيلية في فئة «المقيم»، بضم ليو أزيفيدوا (22 عاماً) قادماً من نادي تورينسي البرتغالي بعقد يمتد ثلاثة مواسم، ومواطنه آغنير مورا قادماً من فلومينينسي البرازيلي، إضافة إلى ضم الموهبة المصرية عبدالكريم مصطفى قادماً من نادي الإسماعيلي المصري بعقد يمتد موسمين.

الوحدة

وركزت تعاقدات الوحدة في الصفقات الأربع التي تسجل حضورها الأول على فئة «المقيم»، بالتعاقد مع الجناح الإنجليزي أشر أغبينون (20 عاماً) في صفقة انتقال حر قادماً من أكاديمية نادي كريستال بالاس الإنجليزي، والظهير الأيسر الفنزويلي ريني ريفاس (23 عاماً) قادماً من نادي التعاون السعودي، والظهير الأيسر التونسي أمان الله مجاهد (22 عاماً) بعقد يمتد ثلاثة مواسم قادماً من نادي مستقبل سليمان التونسي، إضافة إلى حارس المرمى الباراغوياني فاكوندو إنسفران (20 عاماً) قادماً من صفوف نادي أولمبيا الباراغوياني.

كلباء

وقدم كلباء في تعاقداته أربعة وجوه جديدة في دورينا، جاءت مناصفة بين صفقتين للمحترف الأجنبي بالتعاقد مع المدافع الألماني كواري غونتر (31 عاماً)، في صفقة انتقال حر قادماً من نادي الأخدود السعودي، والمدافع الفرنسي إبراهيم سيسيه (30 عاماً) لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر قادماً من نادي فيرينتسفاروش المجري، قابلتهما صفقتان على صعيد فئة «المقيم» بضم البرازيلي أنطونيو نيتو (21 عاماً)، بعقد يمتد ثلاث سنوات قادماً من أكاديمية نادي أميركا مينيرو البرازيلي، ومن ثم التعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني أليخاندرو فيرغاز (20 عاماً) قادماً من نادي القادسية السعودي.

أما فريق يونايتد فتركزت صفقاته على لاعبين من أصحاب الخبرات، يتقدمهم بندر الأحبابي، وتعاقد، أمس، مع المغربي المهدي موهوب.

صفقتان للجزيرة وشباب الأهلي والوصل

اقتصرت صفقات الوجوه الجديدة لكل من الجزيرة وشباب الأهلي والوصل، على صفقتين فقط، بتدعيم «فخر أبوظبي» صفوفه بلاعبي أوروبا، بضم حارس المرمى التركي إرسين ديستان أوغلو قادماً من نادي بشكتاش التركي بعقد يمتد ثلاثة مواسم، إلى جانب المدافع البوسني نرمين مويكيتش (21 عاماً)، الذي تم قيده في فئة «المقيم»، والقادم من نادي «إف كي سراييفو» البوسني.

وسار شباب الأهلي على النهج ذاته في تقديم الوجوه الجديدة، بصفقة على صعيد المحترف الأجنبي بالتعاقد مع البرتغالي خورخي فرنانديز (29 عاماً)، في صفقة انتقال حر قادماً من نادي الفتح السعودي، قابلتها صفقة على صعيد «المقيم» بضم الجناح السورينامي جاهنواه ماركيلو (23 عاماً)، بعقد يمتد خمس سنوات قادماً من نادي كوفنتري سيتي الإنجليزي.

وركز الوصل في صفقتيه للاعبين الجدد على فئة «المقيم»، بالتعاقد مع البرازيلي لوكاس سوزا (20 عاماً) قادماً من أتلتيكو مينيرو البرازيلي، ومن ثم مع لاعب الوسط النيجيري روضان بوبولا قادماً من نادي كيسفاردا المجري بعقد يمتد أربعة مواسم.

صفقة لبني ياس وخورفكان وعجمان

تنوعت جنسيات الوجوه الجديدة التي قدمتها أندية بني ياس وخورفكان وعجمان، واقتصرت على صفقة لكل منها، بتعاقد «السماوي» مع التركي بوراك إلشي (22 عاماً) قادماً من الأخدود السعودي في صفقة انتقال حر، وقيده في فئة «المقيم»، وقابلها توجه خورفكان في صفقة المحترف الأجنبي إلى المدرسة البوليفية، بالتعاقد مع لويس هاكين (28 عاماً) في صفقة انتقال حر قادماً من نادي الطائي السعودي، كما قدم عجمان موهبة برازيلية جديدة لفئة «المقيم»، بالتعاقد مع فيكتور هوغو (22 عاماً)، قادماً من نادي التعاون السعودي في صفقة انتقال حر.

• 17 صفقة من الجنسيات الأوروبية.

• 15 صفقة للاعبين من أميركا الجنوبية.

• 8 لاعبين من جنسيات إفريقية.

• 6 صفقات للاعبين عرب.

• 1 صفقة من أستراليا.