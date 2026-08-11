الجزيرة يطلب من الاتحاد مقعداً بين «نخبة آسيا»

يخوض الجزيرة مواجهة قوية عندما يلتقي بالاتحاد السعودي، في الساعة الثامنة مساءً، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، في مباراة يتطلع خلالها «فخر أبوظبي» إلى حجز مقعده في مرحلة الدوري بالبطولة القارية، وبدء الموسم الجديد بأفضل صورة ممكنة.

وتحظى المواجهة بأهمية مضاعفة بالنسبة إلى الجزيرة، كونها تمثل أول ظهور رسمي للفريق في الموسم الجديد، كما تدشن مرحلة فنية مختلفة، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، الذي تولى المهمة بهدف بناء فريق قادر على المنافسة محلياً وقارياً، مستفيداً من خبرته الطويلة في الكرة الإماراتية والآسيوية، إلى جانب امتداد مشروعه مع النادي حتى عام 2028.

واستعد «فخر أبوظبي» للمباراة بطريقة خاصة، بعدما كثف تحضيراته خلال فترة الإعداد، التي ركز خلالها الجهاز الفني على رفع الجاهزية البدنية والفنية، والوصول إلى التوليفة الأكثر ملاءمة قبل الدخول في المنافسات الرسمية. ويأمل الجزيرة أن يترجم ما بذله خلال الأسابيع الماضية إلى أداء قوي أمام منافس يملك خبرات كبيرة على المستوى القاري، خصوصاً أن بطاقة التأهل إلى مرحلة الدوري ستكون على المحك في مواجهة واحدة.

وشهدت صفوف الجزيرة تغييرات واضحة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما تعاقد النادي مع خمسة لاعبين جدد، يتقدمهم الظهير الدولي روبين كانيدو، وحارس المرمى إرسين ديستان أوغلو، والمدافع نيرمين مويكيتش، إلى جانب الموهبتين ليث أحمد تيم وحمزة ياسين، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز الفريق بمزيج من الخبرة والعناصر الشابة، ومنح كوزمين خيارات أوسع في مختلف المراكز.

وفي المقابل، حافظ الجزيرة على عدد من عناصره المهمة، بعدما مدد عقد حارسه المخضرم علي خصيف حتى نهاية موسم 2026-2027، كما جدد الأنغولي فليسيو ميلسون عقده حتى عام 2029، ليشكلا مع بقية عناصر الفريق قاعدة مهمة للمشروع الجديد الذي يقوده المدرب الروماني.

وشهدت القائمة، في الوقت ذاته، رحيل عدد من الأسماء البارزة، وفي مقدمتها الدولي المصري محمد النني، الذي انتهى مشواره مع النادي بعد موسمين، والفرنسي نبيل فقير عقب نهاية عقده، إضافة إلى المدرب الهولندي مارينو بوشيتش، لتبدأ مرحلة جديدة في النادي مع كوزمين، الذي يطمح إلى إعادة الجزيرة لدائرة المنافسة على الألقاب وفرض حضوره من جديد على الساحة القارية.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الاتحاد السعودي المواجهة بقيادة مدربه الألماني، ينس فيسينج، الذي تولى المسؤولية، في يوليو الماضي، بعقد يمتد حتى عام 2028، خلفاً للبرتغالي سيرجيو كونسيساو، بعدما أنهى الاتحاد الموسم الماضي في المركز الخامس بدوري روشن السعودي.

ويضم الفريق مجموعة من العناصر البارزة، في مقدمتها المهاجم المغربي يوسف النصيري، الذي انضم إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية وسجل ستة أهداف في الدوري الموسم الماضي، إلى جانب الفرنسي موسى ديابي والهولندي ستيفن بيرجوين، فضلاً عن البرتغالي الشاب روجر فيرنانديز، والحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، والمدافع البرتغالي دانيلو بيريرا. كما تضم القائمة أسماء سعودية بارزة، مثل مهند الشنقيطي وأحمد الغامدي وصالح الشهري وعبدالرحمن العبود.

ويعتمد فيسينج على مجموعة تجمع بين الخبرة والعناصر الشابة، بعدما قاد غامبا أوساكا الياباني إلى التتويج بلقب «دوري أبطال آسيا 2» قبل انتقاله إلى الاتحاد، ما يمنحه خبرة قارية مهمة قبل ظهوره الرسمي الأول مع الفريق السعودي.

• «فخر أبوظبي» تعاقد مع 5 لاعبين جدد والموهبتين ليث أحمد وحمزة ياسين.