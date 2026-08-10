بلاسيوس وخالد عيسى وإيفيتش.. «الأفضل في دوري المحترفين 2025-2026»

حصد نادي العين نصيب الأسد من جوائز الموسم الرياضي 2025-2026، بعدما فرض حضوره على معظم الفئات خلال حفل رابطة المحترفين لكرة القدم، الذي أقيم اليوم الإثنين، في فندق قصر الإمارات «ماندارين أورينتال» في أبوظبي، تقديراً لأبرز المتألقين في مسابقات الموسم الماضي.

واستحوذ «الزعيم» على ست جوائز، كان أبرزها الكرة الذهبية لأفضل لاعب التي ذهبت إلى ماتياس بلاسيوس، وجائزة القائد لأفضل مدرب التي حصل عليها مدرب الفريق فلاديمير إيفيتش، والقفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى الذي توج به خالد عيسى، إلى جانب جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور التي فاز بها سفيان رحيمي، وجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً التي ذهبت إلى عبدالكريم تراوري، فضلاً عن جائزة الحضور الجماهيري.

وفاز بلاسيوس بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في الموسم الماضي، بعدما تفوق على زميليه السابقين في المنافسة لابا كودجو وسفيان رحيمي، فيما نال إيفيتش جائزة أفضل مدرب بعدما قاد «الزعيم» إلى التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين.

وحصل خالد عيسى على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، بعد مساهمته في تتويج العين بلقبي الدوري وكأس رئيس الدولة، متفوقاً على حارس الوحدة زايد أحمد وحارس شباب الأهلي حمد المقبالي.

وواصل العين حضوره في الجوائز الفردية، بعدما توج سفيان رحيمي بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، متفوقاً على لاعب الوصل نيكولاس خيمينيز ولاعب العين رامي ربيعة، فيما حصل عبدالكريم تراوري على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً، متفوقاً على زميله الحسين رحيمي ولاعب النصر عبدالله توري.

وفي بقية الجوائز، حصل لاعب الوصل سيرجيو بيريرا على جائزة أجمل هدف في الموسم، متفوقاً على الحسين رحيمي وأليخاندرو روميرو، بينما حسم مهاجم العين لابا كودجو جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري بعدما سجل 25 هدفاً.

ونال لاعب النصر عبدالله توري جائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس رابطة المحترفين، بعدما سجل أربعة أهداف، فيما حصل لاعب الجزيرة علي المعمري على جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً برصيد 17 هدفاً.

وحصل النصر على جائزة تراخيص الأندية والاحتراف، متفوقاً على الوصل والعين، فيما توج العين بجائزة الحضور الجماهيري، متقدماً على بني ياس والظفرة.

وشهد الحفل أيضاً الإعلان عن اختيار النجم الإسباني أندريس إنييستا سفيراً لرابطة المحترفين لموسم 2026-2027.



الجنيبي: نسبة مشاهدة الدوري عبر البث التلفزيوني تجاوزت 45 مليون

أكد النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم، رئيس رابطة المحترفين، عبدالله ناصر الجنيبي، أن «المسابقات المحلية شهدت نمواً لافتاً خلال الموسم الماضي»، مشيراً إلى أن «نسبة المشاهدة عبر البث التلفزيوني تجاوزت 45 مليون مشاهد، فيما حظيت المسابقات بتغطية أكثر من 800 وسيلة إعلامية، وبلغت القيمة الإعلامية والرقمية لشركاء الرابطة والأندية نحو ثلاثة مليارات درهم».



الفائوزن بجوائز الموسم

- الكرة الذهبية لأفضل لاعب: ماتياس بلاسيوس (العين).

- جائزة القائد لأفضل مدرب: الصربي فلاديمير إيفيتش (العين).

- القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى: خالد عيسى (العين).

- الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً: عبدالكريم تراوري (العين).

- أفضل لاعب من اختيار الجمهور: سفيان رحيمي (العين).

- أجمل هدف في الموسم: سيرجيو بيريرا (الوصل).

- الحذاء الذهبي: لابا كودجو (العين - الشارقة حالياً).

- الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً: علي المعمري (النصر).

- جائزة تراخيص الأندية والاحتراف: نادي النصر.

- جائزة الحضور الجماهيري: نادي العين.